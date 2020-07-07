Троллинг или оскорбление? Кого и как могут наказать за комментарии в интернете и травлю в соцсетях

В разгар избирательной кампании в милицию поступает все больше обращений от белорусов, которые жалуются на травлю в соцсетях. Генпрокуратура даже призвала «обдуманно и взвешенно подходить к реализации права на свободное выражение мнения». Давайте разберемся, чем мнение и критика отличаются от оскорбления, и могут ли наказать за троллинг в комментариях.
За какой комментарий могут наказать?
Во-первых, за оскорбление. Если умышленно неприличным словом или фразой унизили конкретного человека (например, отправили девушке в инстаграме фразу «ты — б***ь»), она может заявить в милицию (к заявлению обычно прилагается скриншот с нарушением). Сообщение может содержать и правдивую информацию, но если его выразили в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, грозит штраф — до 20 базовых величин (ст. 9.3 КоАП).
Во-вторых, за клевету (например, отправили приличной девушке в инстаграме фразу «ты — проститутка»). Клеветой признают сообщение, в котором содержится лживая информация о человеке, которая его позорит, за это грозит штраф до 30 базовых величин (ст. 9.2 КоАП).
— За оскорбление и клевету могут привлечь и к уголовной ответственности, — поясняет адвокат Сергей Зикрацкий. — Публичные конфликты попадают под действие Уголовного кодекса (ст. 188 и 189), поскольку комментарии распространены в интернете.
В таком случае нарушителю грозит не только штраф, но также исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет.
Кстати, оскорблением или клеветой могут признать информацию не только в комментариях и в личной переписке, но также в видеороликах, карикатурах, демотиваторах, мемах и гифках.
Кроме того, человек, которого оскорбили, может подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. И потребовать опровержения порочащих сведений, а также компенсацию морального вреда. Обязанность доказать, что сведения не были порочащими, лежит на ответчике.
Право на мнение, в том числе критическое, есть у каждого (ст. 33 Конституции), но оно должно быть выражено в приличной форме. Спорить в комментариях тоже можно, просто не использовать грубых слов и выражений, оскорбляющих конкретных людей. За троллинг в комментариях (то есть провокацию и издевку) может наказать разве что администрация интернет-сервиса, куда пожалуется пользователь, и наказание в этом случае — блокировка.
А чиновников в интернете критиковать можно?
Критиковать власть, как и простых граждан, можно, но чтобы их права при этом не были нарушены. Важно — оскорбление и клевета в отношении президента расцениваются как преступление (ст. 367, ст. 368 УК), как и оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК).
Белорусские правозащитники призывают власти отменить уголовную ответственность за клевету и оскорбление, особенно в отношении высших должностных лиц, чтобы наше законодательство соответствовало международным стандартам в области прав человека, но пока безрезультатно.
А кто решает, является ли комментарий оскорбительным?
Если сложно отличить мнение от нелицеприятного оценочного суждения, правоохранительные органы или суд могут назначить лингвистическую экспертизу. Перед экспертами обычно ставят вопросы:
Есть ли в представленном тексте высказывания, в которых негативно оценивается гражданин?
Если да, то какими речевыми средствами выражена негативная оценка гражданина?
Для объективности экспертизу обычно проводят два специалиста. Они анализируют всю переписку в комментариях, контекст, а не отдельные фразы, которые по мнению заявителя содержат клевету или оскорбление. Решение выносит суд, учитывая выводы экспертов.
— Иногда слова, которые считают оскорблением, на самом деле являются обидными, но не оскорбительными, — поясняет адвокат Антон Гашинский. — Например, «дурак» — слово неприятное, но приличное, то есть не является оскорблением. Если один человек назвал другого дураком, он безусловно, унизил честь и достоинство последнего, потому что выразил сомнение в его умственных способностях (в таком случае можно подавать в суд иск о защите чести и достоинства), но с точки КоАП и УК оскорблением это не является.
Мат в комментариях под запретом?
Для признания матерного комментария оскорбительным, он должен быть направлен в адрес конкретного человека, причем по смыслу должен быть унизительным в отношении этого самого человека. Если комментатор использует мат для связки слов или просто для возмущения по поводу ситуации в целом, это не может считаться оскорблением конкретного человека.
Известен случай, когда фраза «иди на х. «, адресованная инспектором ГАИ водителю, не была признана оскорблением, поскольку по смыслу трактовалась как «отстань».
А как найдут комментировавшего?
Заявитель указывает предполагаемого нарушителя. Если он скрывается под ником, его найдут по IP-адресу. Правоохранители сначала проведут проверку. И если нарушение подтвердится, заведут административное или уголовное дело.