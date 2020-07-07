Троллинг или оскорбление? Кого и как могут наказать за комментарии в интернете и травлю в соцсетях

Источник материала: Tut.by

В разгар избирательной кампании в милицию поступает все больше обращений от белорусов, которые жалуются на травлю в соцсетях. Генпрокуратура даже призвала «обдуманно и взвешенно подходить к реализации права на свободное выражение мнения». Давайте разберемся, чем мнение и критика отличаются от оскорбления, и могут ли наказать за троллинг в комментариях.

За какой комментарий могут наказать?

Во-первых, за оскорбление. Если умышленно неприличным словом или фразой унизили конкретного человека (например, отправили девушке в инстаграме фразу «ты — б***ь»), она может заявить в милицию (к заявлению обычно прилагается скриншот с нарушением). Сообщение может содержать и правдивую информацию, но если его выразили в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, грозит штраф — до 20 базовых величин (ст. 9.3 КоАП).

Во-вторых, за клевету (например, отправили приличной девушке в инстаграме фразу «ты — проститутка»). Клеветой признают сообщение, в котором содержится лживая информация о человеке, которая его позорит, за это грозит штраф до 30 базовых величин (ст. 9.2 КоАП).

— За оскорбление и клевету могут привлечь и к уголовной ответственности, — поясняет адвокат Сергей Зикрацкий. — Публичные конфликты попадают под действие Уголовного кодекса (ст. 188 и 189), поскольку комментарии распространены в интернете.

В таком случае нарушителю грозит не только штраф, но также исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет.

Кстати, оскорблением или клеветой могут признать информацию не только в комментариях и в личной переписке, но также в видеороликах, карикатурах, демотиваторах, мемах и гифках.

Кроме того, человек, которого оскорбили, может подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. И потребовать опровержения порочащих сведений, а также компенсацию морального вреда. Обязанность доказать, что сведения не были порочащими, лежит на ответчике.

Право на мнение, в том числе критическое, есть у каждого (ст. 33 Конституции), но оно должно быть выражено в приличной форме. Спорить в комментариях тоже можно, просто не использовать грубых слов и выражений, оскорбляющих конкретных людей. За троллинг в комментариях (то есть провокацию и издевку) может наказать разве что администрация интернет-сервиса, куда пожалуется пользователь, и наказание в этом случае — блокировка.