ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы

07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Плетение венков, купальский костер и выступления народных коллективов. Праздник Купалье по традиции провели в Заводском районе столицы. На одной большой площадке свои умения демонстрировали ремесленники, дети искали цветок папоротника, а взрослые могли даже погадать.

Алла Воробей, участница мероприятия: "Вот эти гадания и решила возобновить - чего же молодежь страдает ходит. Пусть посмотрит, поучится, вспомнит. А вдруг кому-то повезет? Все с улыбками уходят, и это очень хорошо".

На празднике народные мастера плели венки с папоротником и радовали гостей тематическим аквагримом. А в конце праздника бог грома и молнии Перун зажег купальский костер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плетение венков, купальский костер и выступления народных коллективов. Праздник Купалье по традиции провели в Заводском районе столицы. На одной большой площадке...
 
Новости дня
Новости общества
 
Троллинг или оскорбление? Кого и как могут наказать за комментарии в интернете и травлю в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика