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Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы
07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлетение венков, купальский костер и выступления народных коллективов. Праздник Купалье по традиции провели в Заводском районе столицы. На одной большой площадке свои умения демонстрировали ремесленники, дети искали цветок папоротника, а взрослые могли даже погадать.
Алла Воробей, участница мероприятия: "Вот эти гадания и решила возобновить - чего же молодежь страдает ходит. Пусть посмотрит, поучится, вспомнит. А вдруг кому-то повезет? Все с улыбками уходят, и это очень хорошо".
На празднике народные мастера плели венки с папоротником и радовали гостей тематическим аквагримом. А в конце праздника бог грома и молнии Перун зажег купальский костер.
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Плетение венков, купальский костер и выступления народных коллективов. Праздник Купалье по традиции провели в Заводском районе столицы. На одной большой площадке...
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