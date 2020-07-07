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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы Плетение венков, купальский костер и выступления народных коллективов. Праздник Купалье по традиции провели в Заводском районе столицы. На одной большой площадке...

Плетение венков, купальский костер и выступления народных коллективов. Праздник Купалье по традиции провели в Заводском районе столицы. На одной большой площадке свои умения демонстрировали ремесленники, дети искали цветок папоротника, а взрослые могли даже погадать.На празднике народные мастера плели венки с папоротником и радовали гостей тематическим аквагримом. А в конце праздника бог грома и молнии Перун зажег купальский костер.