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Разные форматы летнего отдыха и оздоровления детей

07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От ІТ-направлений до экологических программ. Самые разные форматы летнего отдыха подготовили этим летом для школьников Минской области. 

Так, например, в Столбцовском районе дети проводят каникулы без гаджетов и современных технологий - учатся жить в дикой природе, готовят еду на костре и стреляют из лука. Тематическую программу организуют несколько лет подряд, чтобы дети приобрели новые навыки и научились беречь природу.

В расписании школьников также преодоление полосы препятствий и скалолазание. Все спортивные испытания они проходят под наблюдением опытных инструкторов.

 
 
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От ІТ-направлений до экологических программ. Самые разные форматы летнего отдыха подготовили этим летом для школьников Минской области.  Так, например, в...
 
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