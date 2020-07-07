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Разные форматы летнего отдыха и оздоровления детей
07.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт ІТ-направлений до экологических программ. Самые разные форматы летнего отдыха подготовили этим летом для школьников Минской области.
Так, например, в Столбцовском районе дети проводят каникулы без гаджетов и современных технологий - учатся жить в дикой природе, готовят еду на костре и стреляют из лука. Тематическую программу организуют несколько лет подряд, чтобы дети приобрели новые навыки и научились беречь природу.
В расписании школьников также преодоление полосы препятствий и скалолазание. Все спортивные испытания они проходят под наблюдением опытных инструкторов.
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От ІТ-направлений до экологических программ. Самые разные форматы летнего отдыха подготовили этим летом для школьников Минской области. Так, например, в...
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