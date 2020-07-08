На Полоцком путепроводе в Витебске работает приемочная комиссия. Мост откроют совсем скоро

Источник материала: Tut.by

Транспорт на Полоцком путепроводе в Витебске пустят в середине июля. Сейчас на стройке работает приемочная комиссия, сообщает ОНТ.

Четыре полосы, отгороженные трамвайные пути, съезды, широкий тротуар, по краям — гранитные тумбы с гербом города — так выглядит Полоцкий путепровод после реконструкции.

Фактически от старого моста осталось только название — Полоцкий. Новые опоры, новые балки перекрытия, для трамваев — новые бесшовные рельсы. К автовокзалу теперь ведет новая развязка.

На железной дороге меняли полотно, светофоры, освещение. Новый мост выше старого на 1,5 метра, и в перспективе здесь можно будет пустить электрички.

Конструкцию возводили с применением самых современных технологий мостостроения. Они дают гарантию на плиты перекрытия на 75 лет, а на опоры нового моста — на 100.

Движение на аварийном мосту остановилось 15 ноября 2018 года. Строители работали даже ночью и справились за 20 месяцев, хотя изначально планировалось, что реконструкция растянется на 4 года.