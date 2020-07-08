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На Полоцком путепроводе в Витебске работает приемочная комиссия. Мост откроют совсем скоро
08.07.2020 07:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Транспорт на Полоцком путепроводе в Витебске пустят в середине июля. Сейчас на стройке работает приемочная комиссия,
Четыре полосы, отгороженные трамвайные пути, съезды, широкий тротуар, по краям — гранитные тумбы с гербом города — так выглядит Полоцкий путепровод после реконструкции.
Фактически от старого моста осталось только название — Полоцкий. Новые опоры, новые балки перекрытия, для трамваев — новые бесшовные рельсы. К автовокзалу теперь ведет новая развязка.
На железной дороге меняли полотно, светофоры, освещение. Новый мост выше старого на 1,5 метра, и в перспективе здесь можно будет пустить электрички.
Конструкцию возводили с применением самых современных технологий мостостроения. Они дают гарантию на плиты перекрытия на 75 лет, а на опоры нового моста — на 100.
Движение
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Фактически от старого моста осталось только название - Полоцкий. Новые опоры, новые балки перекрытия, для движения трамваев - новые бесшовные рельсы. К автовокзалу...
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