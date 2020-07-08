ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Полоцком путепроводе в Витебске работает приемочная комиссия. Мост откроют совсем скоро

08.07.2020 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Транспорт на Полоцком путепроводе в Витебске пустят в середине июля. Сейчас на стройке работает приемочная комиссия, сообщает ОНТ.

Четыре полосы, отгороженные трамвайные пути, съезды, широкий тротуар, по краям — гранитные тумбы с гербом города — так выглядит Полоцкий путепровод после реконструкции.

Фактически от старого моста осталось только название — Полоцкий. Новые опоры, новые балки перекрытия, для трамваев — новые бесшовные рельсы. К автовокзалу теперь ведет новая развязка.

На железной дороге меняли полотно, светофоры, освещение. Новый мост выше старого на 1,5 метра, и в перспективе здесь можно будет пустить электрички.

Конструкцию возводили с применением самых современных технологий мостостроения. Они дают гарантию на плиты перекрытия на 75 лет, а на опоры нового моста — на 100.

Движение на аварийном мосту остановилось 15 ноября 2018 года. Строители работали даже ночью и справились за 20 месяцев, хотя изначально планировалось, что реконструкция растянется на 4 года.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фактически от старого моста осталось только название - Полоцкий. Новые опоры, новые балки перекрытия, для движения трамваев - новые бесшовные рельсы. К автовокзалу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика