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Сильный ветер «вырезал» целые участки леса в Малоритском районе
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 6 июля грозовой фронт
Видео:
Видео с дрона Василий снял утром 7 июля на участке между деревнями Великорита и Дубично, сообщил TUT.BY видеограф.
В общей сложности за вечер сильный ветер в Брестской области повалил 123 дерева. Люди не пострадали.
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За один вечер по области ветер повалил 123 дерева.
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