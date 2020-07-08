Сильный ветер «вырезал» целые участки леса в Малоритском районе

Источник материала: Tut.by

Вечером 6 июля грозовой фронт обрушился на юго-западные районы Брестской области. Под Малоритой сильный ветер валил целые участки леса. Последствия непогоды снял с дрона брестский видеограф Василий Пошелюк.

Видео: Васька Пилот

Видео с дрона Василий снял утром 7 июля на участке между деревнями Великорита и Дубично, сообщил TUT.BY видеограф.





В общей сложности за вечер сильный ветер в Брестской области повалил 123 дерева. Люди не пострадали.







