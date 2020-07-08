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Сильный ветер «вырезал» целые участки леса в Малоритском районе

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 6 июля грозовой фронт обрушился на юго-западные районы Брестской области. Под Малоритой сильный ветер валил целые участки леса. Последствия непогоды снял с дрона брестский видеограф Василий Пошелюк.

Видео: Васька Пилот

Видео с дрона Василий снял утром 7 июля на участке между деревнями Великорита и Дубично, сообщил TUT.BY видеограф.


В общей сложности за вечер сильный ветер в Брестской области повалил 123 дерева. Люди не пострадали.



 
 
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За один вечер по области ветер повалил 123 дерева.
 
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