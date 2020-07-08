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Почему «Колобайк» еще не пришел на Минское море и зачем нужны парковки для шеринговых велосипедов

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в некоторых местах появились зоны с желтыми границами для шерингового транспорта. Мы узнали, зачем такие разметки нужны, а также почему на «Колобайке» нельзя доехать до таких актуальных сейчас мест, как Минское море или Цнянское водохранилище.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Почему нельзя на «Колобайке» на Минское море и Цнянку?

Директор «Колобайка» Вадим Осипчик рассказал нам, что делать доступной для шеринга зону до Минского моря в компании не планируют. Если люди будут ездить из города за пределы, то в районе водохранилища транспорт просто не смогут собрать. В этом основная сложность. Собирают велосипеды на микроавтобусе — а для машин на Минское море въезд закрыт.

— А где мы в лесу на Минском море будем искать на машине эти велосипеды? И как мы будем их собирать? Только распусти — и все разъедутся, потом ищи их. Это нереально, — говорит руководитель.

Хотя у компании были планы создать хаб в районе Минского моря с велосипедами, которые там бы и перемещались. Это бы сделали для людей, которые далеко поставили машину, чтобы они могли доехать до водохранилища на велосипеде. Но эти планы не воплотились.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На Цнянском водохранилище похожая история — оно находится в красных границах шеринга. Туда запрещен проезд на авто, поэтому собрать их на месте тоже будет невозможно.

— Люди, которые туда едут, не возвращаются обратно на велосипедах, они их там бросают. В этом проблема.

Что за желтые границы появляются по городу, где стоит шеринговый транспорт?


Фото: телеграм-канал KOЛОBIKE — Official chat

Недавно в городе появились желтые границы, за которые стали ставить шеринговые велосипеды. В телеграм-канале «Минск. Официально» в конце мая проводили голосование по поводу таких парковок, интересовались, как к ним относятся люди. 55% опрошенных ответили «Отлично», 26% решили, что «Надо доработать», остальным не нравится. В опросе участвовало 702 голоса.

Вадим Осипчик говорит, что такие парковки «Колобайк» создает по рекомендации города, чтобы упорядочить сервис. Сюда будут ставить как велосипеды, так и самокаты.

— Ставить туда велосипеды не обязаны. С помощью таких парковок мы будем стимулировать людей, чтобы они оставляли велосипеды именно в этих границах — за это будут получать льготы, поездка будет дешевле в сравнении с той, которую они завершили в другом месте, — сказал Осипчик.

Такие парковки для шеринга есть в Ленинском и Заводском районах, разметки планируют нанести по всему городу — тогда и будут действовать льготы.

Заметим, что наличие парковок в корне меняет идею бесстанционного сервиса «Колобайк». Уникальность шеринга заключается именно в этом: завершаешь поездку, когда хочешь и ставишь велосипед, где хочешь, лишь бы он никому не мешал.

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Теги: Минск
 
 
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В городе в некоторых местах появились зоны с желтыми границами для шерингового транспорта. Мы узнали, зачем они нужны, а также почему на «Колобайке» нельзя доехать...
 
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