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Высокогорные курорты Грузии откроются 10 июля

08.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Высокогорные курорты Грузии откроются для туристов уже 10 июля. Гудаури, Бакуриани и Сванетию можно будет посетить с соблюдением всех мер безопасности. В конце дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. На канатках с закрытыми кабинками пассажиры обязаны будут носить маски.

Пока же Грузия открывает границу для граждан пяти стран Евросоюза. Прибывающие не будут проходить двухнедельный карантин, но должны прилететь прямым рейсом и предоставить историю путешествий за последние 14 дней. 

 
 
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Высокогорные курорты Грузии откроются для туристов уже 10 июля. Гудаури, Бакуриани и Сванетию можно будет посетить с соблюдением всех мер безопасности. В конце дня...
 
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