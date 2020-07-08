Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Высокогорные курорты Грузии откроются 10 июля Высокогорные курорты Грузии откроются для туристов уже 10 июля. Гудаури, Бакуриани и Сванетию можно будет посетить с соблюдением всех мер безопасности. В конце дня...

Высокогорные курорты Грузии откроются для туристов уже 10 июля. Гудаури, Бакуриани и Сванетию можно будет посетить с соблюдением всех мер безопасности. В конце дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. На канатках с закрытыми кабинками пассажиры обязаны будут носить маски.Пока же Грузия открывает границу для граждан пяти стран Евросоюза. Прибывающие не будут проходить двухнедельный карантин, но должны прилететь прямым рейсом и предоставить историю путешествий за последние 14 дней.