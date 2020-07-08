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Суд наложил арест на деньги по «делу Втюрина»: речь о космических суммах, облигациях и слитках золота

08.07.2020 13:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд наложил арест на найденные в ходе следственных мероприятий по «делу Втюрина» деньги. Крупные суммы принадлежали, собственно, самому экс-заместителю генерального секретаря Совета безопасности Беларуси, а также проходящим по делу фигурантам. Общая сумма арестованных денег  - почти 2 млн долларов. Арестованы также суммы в евро, золотые слитки и облигации.

Как пишет БЕЛТА, суд дополнительно наложил арест на деньги и золото четырех фигурантов дела: Касперовича, Подгорного, Сиводедова и Втюрина. В перечне имущества $20 тыс., облигации на $377 тыс. и 5 тыс. евро, которые были изъяты у бывшего председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича. Также $719 тыс., 7,5 тыс. евро и 10 слитков золота, каждый весом по 100 г, которые принадлежат бывшему заместителю начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрею Подгорному. В списке более 21 тыс. евро и $470 тыс. бывшего гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, а также изъятые у бывшего заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина в машине $148 тыс., найденные дома $30,8 тыс. и более 25 тыс. евро, обнаруженные в служебном кабинете $31 тыс. 

Суд пришел к выводу о целесообразности наложения ареста в целях обеспечения имущественного взыскания, а также в связи с проверкой Генпрокуратуры.

Напомним, что громкое дело началось 29 апреля минувшего года, когда появилась информация о задержании заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковника Андрея Втюрина. Сообщалось, что он был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Пятого мая был официально подтвержден арест Сергея Сиводедова. Подгорный и Касперович были задержаны ранее, в конце декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что пять из 16 фигурантов «дела Втюрина» пошли на сделку со следствием. Поясняя договор со следствием, Феликс Касперович рассказал, что возместил денежные средства, которыми завладел. Андрей Подгорный рассказал, что выдал имущество и деньги, в том числе личные сбережения. Сиводедов также сообщил, что возместил денежные средства и сообщил об известных ему преступлениях.

 
 
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Суд наложил арест на найденные в ходе следственных мероприятий по «делу Втюрина» деньги. Крупные суммы принадлежали, собственно, самому экс-заместителю...
 
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