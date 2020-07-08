Суд наложил арест на деньги по «делу Втюрина»: речь о космических суммах, облигациях и слитках золота

Суд наложил арест на найденные в ходе следственных мероприятий по «делу Втюрина» деньги. Крупные суммы принадлежали, собственно, самому экс-заместителю генерального секретаря Совета безопасности Беларуси, а также проходящим по делу фигурантам. Общая сумма арестованных денег - почти 2 млн долларов. Арестованы также суммы в евро, золотые слитки и облигации.

Как пишет БЕЛТА, суд дополнительно наложил арест на деньги и золото четырех фигурантов дела: Касперовича, Подгорного, Сиводедова и Втюрина. В перечне имущества $20 тыс., облигации на $377 тыс. и 5 тыс. евро, которые были изъяты у бывшего председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича. Также $719 тыс., 7,5 тыс. евро и 10 слитков золота, каждый весом по 100 г, которые принадлежат бывшему заместителю начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрею Подгорному. В списке более 21 тыс. евро и $470 тыс. бывшего гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, а также изъятые у бывшего заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина в машине $148 тыс., найденные дома $30,8 тыс. и более 25 тыс. евро, обнаруженные в служебном кабинете $31 тыс.

Суд пришел к выводу о целесообразности наложения ареста в целях обеспечения имущественного взыскания, а также в связи с проверкой Генпрокуратуры.

Напомним, что громкое дело началось 29 апреля минувшего года, когда появилась информация о задержании заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковника Андрея Втюрина. Сообщалось, что он был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Пятого мая был официально подтвержден арест Сергея Сиводедова. Подгорный и Касперович были задержаны ранее, в конце декабря 2018 года.