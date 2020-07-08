Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Open air каникулы! Тематическая летняя смена школьников проходит возле Налибокской пущи Добыть огонь без спичек или сделать шалаш в лесу. Именно так свой досуг проводят школьники - участники тематической летней программы, которую организовали в...

Добыть огонь без спичек или сделать шалаш в лесу. Именно так свой досуг проводят школьники - участники тематической летней программы, которую организовали в Столбцовском районе недалеко от Налибокской пущи. Она и стала главной локацией для познавательного отдыха под открытым небом.встретилась с теми, у кого каникулы проходят в формате open air.Герои этого репортажа выбрали отдых без гаджетов и современных технологий. Вместо этого у них беседы у костра или сплавы на байдарках. На две недели столичные школьники переехали в Столбцовский район, чтобы научиться жить в диких условиях, даже почувствовать себя в роли известного персонажа Маугли.Школьников встречаем на своеобразном уроке. Метко стрелять из арбалета или лука - для этой команды одно из обязательных заданий. Как и умение ориентироваться в лесу или добывать огонь без спичек.Ежедневно участников тематической программы ждет новое испытание. Все исключительно под открытым небом. Но это не пугает школьников. Богдан Божидай уже второй раз возвращается в природный лагерь за новыми впечатлениями.В расписании также основы скалолазания, преодоление полосы препятствий и даже строительные мастер-классы. Например, как за несколько часов сделать шалаш из подручных материалов.Тематическую программу организуют несколько лет подряд, чтобы дети не только приобрели полезные навыки и закалили характер, но и научились беречь природу.Кстати, ежегодно спрос именно на профильные программы для детей растет. Поэтому свои тематические направления развивают и в больших оздоровительных лагерях. Среди самых популярных вариантов, как провести каникулы с пользой, также изучение иностранных языков и робототехники.