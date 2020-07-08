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Open air каникулы! Тематическая летняя смена школьников проходит возле Налибокской пущи

08.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Добыть огонь без спичек или сделать шалаш в лесу. Именно  так свой досуг проводят школьники - участники тематической летней программы, которую организовали в Столбцовском районе недалеко от Налибокской пущи. Она и стала главной локацией для познавательного отдыха под открытым небом. 

Александра Кавелич встретилась с теми, у кого каникулы проходят в формате open air.

Герои этого репортажа выбрали отдых без гаджетов и современных технологий. Вместо этого у них  беседы  у костра или сплавы на байдарках. На две недели столичные школьники переехали в Столбцовский район, чтобы научиться жить в диких условиях, даже почувствовать себя в роли  известного персонажа Маугли. 

Школьников встречаем на своеобразном уроке.  Метко  стрелять  из арбалета или лука - для этой команды одно из обязательных заданий. Как и умение ориентироваться в лесу или добывать огонь без спичек. 

Ежедневно участников тематической программы ждет новое испытание. Все исключительно под открытым небом. Но это не пугает школьников. Богдан Божидай уже  второй раз возвращается в природный лагерь за новыми впечатлениями. 

В расписании также  основы скалолазания, преодоление полосы препятствий и даже строительные мастер-классы. Например, как за несколько часов сделать шалаш  из подручных материалов.

Тимур Козловский, участник  летней программы: "Мы сейчас в дневке. Она защищает от дождя, ветра. Мы ее построили часа за два из бревен, лапника".

Тематическую программу организуют несколько лет подряд, чтобы дети не только приобрели полезные навыки и закалили характер, но и научились беречь природу.

Диана Гурова, организатор летней программы: "Ребята знают, как быть в лесу, не боятся жучков, паучков и девочки, и мальчики. Мы их выводим из зоны комфорта, и так меняется сознание".

Кстати, ежегодно спрос именно на профильные программы для детей растет. Поэтому свои тематические направления развивают и в больших оздоровительных лагерях. Среди самых популярных вариантов, как провести каникулы с пользой, также изучение иностранных языков и робототехники. 

 
 
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Добыть огонь без спичек или сделать шалаш в лесу. Именно  так свой досуг проводят школьники - участники тематической летней программы, которую организовали в...
 
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