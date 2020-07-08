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Прогноз погоды на 9 июля
08.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будет определять прохладная влажная воздушная масса с Балтийского моря. 9 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия будет определять прохладная влажная воздушная масса с Балтийского моря. 9 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.
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