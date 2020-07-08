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Сточные воды попали в Берестовичанку, что вызвало мор рыбы. Прокуратура возбудила уголовное дело

08.07.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце июня 2020 года в реке Берестовичанка возле деревень Поплавцы и Иодичи Берестовицкого района погибла рыба. Специалисты взяли пробы воды и выяснили, что причиной мора стало загрязнение реки сточными водами. Прокуратура Берестовицкого района возбудила уголовное дело, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.


Фото: grodnonews.by

Мертвую рыбу местные жители обнаружили вечером 24 июня. От Берестовичанки исходил неприятный запах, вода помутнела. Люди обратились в природоохрану. Специалисты районной инспекции охраны животного и растительного мира обследовали водоем и взяли пробы воды.

Результаты лабораторных исследований проб воды, которые были взяты в нескольких местах в районе канализационной насосной станции РУП «Берестовицкое ЖКХ» показали, что содержание в них химических и других веществ превышало нормативы предельно-допустимой концентрации.

Сумма вреда, причиненного окружающей среде загрязнением реки, составила более 53 тыс. рублей, что признано ущербом в крупном размере.

По факту загрязнения вод прокуратура Берестовицкого района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса — «Загрязнение либо засорение вод». Если вина потенциального нарушителя будет доказана, то ответственному за загрязнение реки грозят либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или без лишения.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Берестовицкий районный отдел Следственного комитета.

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В конце июня 2020 года в реке Берестовичанка возле деревень Поплавцы и Иодичи Берестовицкого района погибла рыба. Специалисты взяли пробы воды в водоеме - и выяснили,...
 
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