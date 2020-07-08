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Хелена Мерааи: На самом деле возможностей очень много

08.07.2020 21:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017" Хелена Мерааи высказалась о возможностях самореализации в Беларуси.

Хелена Мерааи, представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017": "Был период, когда я очень долгое время жила в Москве, и мне было тяжело, я очень скучала. Я сначала думала, что я скучала по папе, маме, сестре и так далее, родственникам, друзьям. Нет. Я приехала в Минск, стою в аэропорту и понимаю, что дома. Тебе хорошо, потому что ты здесь. Куда-то съездить отдохнуть я не против, но жить на постоянной основе я бы хотела в Беларуси. И все время, и свободное, тоже здесь. Потому что родилась в Минске, очень люблю этот город.

Мне вообще в кайф просто, летом особенно, выходить гулять, у меня какие-то мысли приходят, песни пишутся. Какую-то песню я написала вот здесь, какую-то - там, и вот эти воспоминания они с тобой, ты не можешь от них просто взять и отказаться. Кому-то комфортно, кому-то - нет. Я люблю, мне комфортно, и я готова здесь оставаться.

На самом деле возможностей очень много. Другой вопрос, насколько сам человек хочет".
 
Теги: Минск
 
 
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Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017" Хелена Мерааи высказалась о возможностях самореализации в Беларуси. Хелена Мерааи,...
 
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