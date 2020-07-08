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Первая студия подводной съёмки откроется в Беларуси

09.07.2020 11:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все желающие смогут воспользоваться услугами DEEPSTUDIO для фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов. Студия представляет собой специальный 6-метровый бассейн (ширина - 4 метра, глубина 1,5 метра) с большими окнами по бокам. Такая система даст возможность проводить съемку с разных точек абсолютно без погружения фотографа и видеоператора.

Студия откроется в конце июля - начале августа 2020 на стадионе "Динамо".

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Все желающие смогут воспользоваться услугами DEEPSTUDIO для фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов. Студия представляет собой специальный 6-метровый...
 
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