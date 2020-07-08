Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая студия подводной съёмки откроется в Беларуси Все желающие смогут воспользоваться услугами DEEPSTUDIO для фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов. Студия представляет собой специальный 6-метровый...

Все желающие смогут воспользоваться услугами DEEPSTUDIO для фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов. Студия представляет собой специальный 6-метровый бассейн (ширина - 4 метра, глубина 1,5 метра) с большими окнами по бокам. Такая система даст возможность проводить съемку с разных точек абсолютно без погружения фотографа и видеоператора.Студия откроется в конце июля - начале августа 2020 на стадионе "Динамо".Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите