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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий Камень" Инфраструктура для электромобилей. Столица активно развивает сеть зарядных станций. Полной зарядки обычного электрокара, емкость батареи которого 24...

Инфраструктура для электромобилей. Столица активно развивает сеть зарядных станций. Полной зарядки обычного электрокара, емкость батареи которого 24 киловатт-часа, хватает, чтобы проехать 150 километров.Кроме того, на выпуск электрокаров нацелен борисовский завод "БелДжи". В целом по всей стране насчитывается уже более 600 электромобилей, большая часть из которых в Минске.Узнать больше о развитии экологически чистого транспорта в нашей стране, а также увидеть актуальные модели электрокаров можно 15 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий Камень". Там пройдет День электротранспорта.