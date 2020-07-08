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День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий Камень"
08.07.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнфраструктура для электромобилей. Столица активно развивает сеть зарядных станций. Полной зарядки обычного электрокара, емкость батареи которого 24 киловатт-часа, хватает, чтобы проехать 150 километров.
Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "Уже в 2021 году количество зарядных станций будет более 600. Это обеспечит покрытие около 35 тысяч электромобилей. С 2022 по 2025 годы будет установлено 25 супербыстрых зарядных комплексов. В конце июля мы будем вводить уже тариф на услуги заряда электромобилей. Причем, подчеркну, что уровень нашего тарифа в 2 раза ниже, чем в соседних странах. При этом он также значительно ниже, чем стоимость заправки традиционного транспорта. За год наши потребители на электромобиле будут экономить практически 3 тысячи белорусских рублей".
Узнать больше о развитии экологически чистого транспорта в нашей стране, а также увидеть актуальные модели электрокаров можно 15 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий Камень". Там пройдет День электротранспорта.
Пересесть на электротранспорт призывал правительство, минчан и руководство столицы Президент Беларуси на встрече с активом Минска.
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Инфраструктура для электромобилей. Столица активно развивает сеть зарядных станций. Полной зарядки обычного электрокара, емкость батареи которого 24...
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