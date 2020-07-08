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Советы, которые помогут продлить срок хранения клубники

08.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Богатый урожай клубники - это плюс. Но портится сочная ягода слишком быстро. Это минус. Однако не бывает безвыходных ситуаций. Должны найтись лайфхаки, которые помогут продлить клубничный сезон.

Что сумеет продлить срок хранения свежих ягод: плетеная корзинка, картонная коробка, бумажные полотенца или уксус?

1. Фермеры утверждают, что лучше всего клубника себя чувствует в плетеных корзинах и деревянных ящиках. В них ягоде свободно дышится. Что ж, проверим.     

2.  Еще одно место длительного хранения клубники - картонная коробка. Бережно укладываем ягоды, закрываем крышкой и… ждем результатов эксперимента!

3. В клубнике, даже немытой, часто слишком много влаги. Чтобы исправить ситуацию, в интернете советуют переложить слои ягод бумажными полотенцами. Так и делаем. 

4. Задача - удалить микроорганизмы, которые способствуют порче клубники. 1 часть уксуса, 3 части воды – ванная долголетия для клубники готова! Окунаем каждую ягодку, затем деликатно обсушиваем бумажными полотенцами. Теперь можно сложить клубнику в любую емкость для хранения.

Прошло 3 дня.  

Итоги и оценки 

1. Открываем плетеную корзинку и видим  вполне себе прилично сохранившиеся ягоды. Пахнут и выглядят аппетитно! Лайфхак работает! 

2. В картонной коробке ягодам тоже дышалось неплохо. Картон впитал в себя лишнюю влагу. Клубника осталась в товарном виде. Ура!  

3. А вот бумажные полотенца не уберегли вкусные ягодки. Часть клубники с признаками гниения. И о ужас! Внутри завелась плесень! 

4. Обработанная уксусом ягода тоже хранилась в закрытом пластмассовом контейнере. Но здесь нет ни следа плесени или гнили. Клубника спасена.

 
 
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Богатый урожай клубники - это плюс. Но портится сочная ягода слишком быстро. Это минус. Однако не бывает безвыходных ситуаций. Должны найтись лайфхаки, которые...
 
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