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Советы, которые помогут продлить срок хранения клубники
08.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБогатый урожай клубники - это плюс. Но портится сочная ягода слишком быстро. Это минус. Однако не бывает безвыходных ситуаций. Должны найтись лайфхаки, которые помогут продлить клубничный сезон.
Что сумеет продлить срок хранения свежих ягод: плетеная корзинка, картонная коробка, бумажные полотенца или уксус?
1. Фермеры утверждают, что лучше всего клубника себя чувствует в плетеных корзинах и деревянных ящиках. В них ягоде свободно дышится. Что ж, проверим.
2. Еще одно место длительного хранения клубники - картонная коробка. Бережно укладываем ягоды, закрываем крышкой и… ждем результатов эксперимента!
3. В клубнике, даже немытой, часто слишком много влаги. Чтобы исправить ситуацию, в интернете советуют переложить слои ягод бумажными полотенцами. Так и делаем.
4. Задача - удалить микроорганизмы, которые способствуют порче клубники. 1 часть уксуса, 3 части воды – ванная долголетия для клубники готова! Окунаем каждую ягодку, затем деликатно обсушиваем бумажными полотенцами. Теперь можно сложить клубнику в любую емкость для хранения.
Прошло 3 дня.
Итоги и оценки
1. Открываем плетеную корзинку и видим вполне себе прилично сохранившиеся ягоды. Пахнут и выглядят аппетитно! Лайфхак работает!
2. В картонной коробке ягодам тоже дышалось неплохо. Картон впитал в себя лишнюю влагу. Клубника осталась в товарном виде. Ура!
3. А вот бумажные полотенца не уберегли вкусные ягодки. Часть клубники с признаками гниения. И о ужас! Внутри завелась плесень!
4. Обработанная уксусом ягода тоже хранилась в закрытом пластмассовом контейнере. Но здесь нет ни следа плесени или гнили. Клубника спасена.
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Богатый урожай клубники - это плюс. Но портится сочная ягода слишком быстро. Это минус. Однако не бывает безвыходных ситуаций. Должны найтись лайфхаки, которые...
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