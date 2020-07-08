В Каменецком районе пограничники задержали «рыбака» из Турции, который пытался пробраться в Польшу

Источник материала: Tut.by

6 июля в Каменецком районе задержали гражданина Турции, который пытался незаконно пробраться в Польшу, сообщает Госпогранкомитет .



Фото: ГПК

Нарушитель прилетел в Минск по безвизу. Затем приехал на поезде в Брест. В областном центре он провел неделю, купил удочки и поехал в Беловежскую пущу. В нацпарк мужчина так и не попал. По дороге в пущу он свернул к озеру, которое находится возле белорусско-польской границы и попытался перелезть через сигнализационный комплекс.

Прибывшие пограничники задержали нарушителя. Он им рассказал, что конечной точной его путешествия была Франция.

На мужчину составили протоколы за нарушение границы, пограничного режима и правил пребывания. Ему грозит депортация с пятилетним запретом въезда в Беларусь.