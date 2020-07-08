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В Каменецком районе пограничники задержали «рыбака» из Турции, который пытался пробраться в Польшу
08.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 июля в Каменецком районе задержали гражданина Турции, который пытался незаконно пробраться в Польшу, сообщает
Нарушитель прилетел в Минск по безвизу. Затем приехал на поезде в Брест. В областном центре он провел неделю, купил удочки и поехал в Беловежскую пущу. В нацпарк мужчина так и не попал. По дороге в пущу он свернул к озеру, которое находится возле белорусско-польской границы и попытался перелезть через сигнализационный комплекс.
Прибывшие пограничники задержали нарушителя. Он им рассказал, что конечной точной его путешествия была Франция.
На мужчину составили протоколы за нарушение границы, пограничного режима и правил пребывания. Ему грозит депортация с пятилетним запретом въезда в Беларусь.
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Конечной точкой маршрута была Франция.
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