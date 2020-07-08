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Роликовый спорт в столице и регионах Беларуси

08.07.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы проведем дозор на лыжероллерной трассе в Веснянке, узнаем, как развивается роликовый спорт в Беларуси и пообщаемся со спортсменами. 

Роликовые коньки появились в Европе в XVIII веке, а сейчас  миллионы людей во всем мире каждый день гоняют на роликах. Катание на роликовых коньках может стать не только увлечением,  но и профессиональным спортом.  

В Минске  уже сегодня насчитываются тысячи роллеров, проводятся регулярные соревнования и мероприятия.  Для совмещения катаний и прогулок созданы так называемые роликовые покатушки.  Каждый из нас может найти себе компанию для катания и отлично провести время.  

В Минске на роликах можно покататься в парке Горького, трассах в Чижовке, горнолыжном комплексе в Раубичах,  Лошицком парке, парке имени 900-летия Минска, на улице Ташкентской и многих других местах. А совсем недавно открылась лыжероллерная дорожка санатория-профилактория БНТУ "Политехник". Отправляемся туда. 

Катаясь на роликах, дети учатся переносить вес тела с одной ноги на другую. Это не так просто, ведь стоять приходится не на плоской подошве, а на крутящихся колесах. Нужно  удерживать голову, корпус, бедро в непривычном и довольно шатком положении! Айда кататься на роликах! Но ни на секунду не забываем про безопасность! 

 
Теги: Минск
 
 
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Мы проведем дозор на лыжероллерной трассе в Веснянке, узнаем, как развивается роликовый спорт в Беларуси и пообщаемся со спортсменами.  Роликовые коньки...
 
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