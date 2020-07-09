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Зачем сортировать мусор, если его вывозит одна машина? Задайте ваши вопросы экологам

09.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Куда выбросить жестяную банку? Что делать с тетрапаками? Весь ли собранный пластик потом переработают? И главное — стоит ли игра свеч, если мусор вывозит одна машина? С ворохом таких вопросов в голове повседневное занятие — выбросить мусор — становится целой проблемой. Чтобы разобраться с механикой процесса, развеять мифы и в результате облегчить вам экожизнь, TUT.BY и движение «Цель 99»  в рамках проекта «Вторая жизнь» предлагают задать экспертам вопросы по теме сбора и переработки вторичных ресурсов.

Отправить свои вопросы можно до 16 июля, заполнив форму ниже. Самые интересные из них мы опубликуем вместе с ответами от экспертов. Ответы на вопросы, которые не попадут в материал, читатели получат по электронной почте.

Какие вопросы можно задавать?

Вы можете задать любые вопросы, касающиеся сортировки и переработки мусора. Не знаете, как правильно сортировать мусор? Куда выбросить старую бытовую технику? Или куда сдать изношенные шины? А может, в вашем дворе нет контейнеров для раздельного сбора отходов, и надо понять, к кому обратиться, чтобы их установили? Пишите нам — и мы вместе разберемся.

Кто ответит на вопросы?

На ваши вопросы ответят специалисты государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 

Учреждение координирует деятельность в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами в стране и информирует население о вопросах обращения с отходами потребления под эгидой движения «Цель 99».

Цель движения — сортировать и перерабатывать 99% бытовых отходов страны.

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