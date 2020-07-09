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В Бобруйске продавец наживалась на похоронах - украла 3,5 тысячи рублей у родственников умерших
09.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за присвоение возбудили в отношении 22-летней бобруйчанки, которая работала в сфере похоронных услуг. Продавец присвоила почти 3,5 тысячи рублей, обманув шестерых родственников умерших,
Продавец заключала с потерпевшими договоры на захоронение с последующей оплатой, а деньги за услуги присваивала себе. Часть недостачи в кассе выявили во время проверки магазина, начали разбираться.
Выяснилось, что помимо недостачи подозреваемая с согласия потерпевших получала пособие на погребение и занималась организацией захоронения. При этом выплаты на погребение были значительно выше затрат, указанных в отчетных документах. Разницу бобруйчанка забирала себе.
Известно, что подозреваемая частично возместила ущерб.
Это не первый случай на предприятии. В ближайшее время за похожее хищение будут судить продавца, которая присвоила 6,4 тысячи рублей.
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На воровстве попалась и ее коллега - та украла сумму в 2 раза больше.
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