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В Бобруйске продавец наживалась на похоронах - украла 3,5 тысячи рублей у родственников умерших

09.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за присвоение возбудили в отношении 22-летней бобруйчанки, которая работала в сфере похоронных услуг. Продавец присвоила почти 3,5 тысячи рублей, обманув шестерых родственников умерших, сообщает МВД.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Продавец заключала с потерпевшими договоры на захоронение с последующей оплатой, а деньги за услуги присваивала себе. Часть недостачи в кассе выявили во время проверки магазина, начали разбираться.

Выяснилось, что помимо недостачи подозреваемая с согласия потерпевших получала пособие на погребение и занималась организацией захоронения. При этом выплаты на погребение были значительно выше затрат, указанных в отчетных документах. Разницу бобруйчанка забирала себе.

Известно, что подозреваемая частично возместила ущерб.

Это не первый случай на предприятии. В ближайшее время за похожее хищение будут судить продавца, которая присвоила 6,4 тысячи рублей.

 
 
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На воровстве попалась и ее коллега - та украла сумму в 2 раза больше.
 
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