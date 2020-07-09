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Второй номер журнала "Белорусский музей" презентуют в августе
09.07.2020 09:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПопулярно о музейном деле. Национальный исторический готовит новый выпуск журнала "Белорусский музей". Издание знакомит со спецификой работы хранилищ артефактов нашей страны и зарубежья, включает методические публикации и статьи специалистов. Материалы, актуальные как для профессионалов сферы, так и для всех, кто интересуется историей, аудитории представят в августе.
Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: "У нас уже очередь из исследователей, из педагогов, из непосредственно музейных сотрудников, которые с большим удовольствием хотят чем-то интересным и уникальным поделиться на страницах этого журнала. Благодаря вот такому сотрудничеству с многими известными специалистами, высокими профессионалами мы сможем собрать очень много замечательной информации и о музейной педагогике, и о работе фондов, и о реставрационном деле".
Научно-популярное издание планируют выпускать четыре раза в год
Научно-популярное издание планируют выпускать четыре раза в год. Пока журнал будет передаваться музейным структурам исторического, краеведческого, художественного и литературного направлений на безвозмездной основе. А уже в следующем сезоне читатели смогут оформить подписку через отделение связи или приобрести его в музейных киосках.
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Популярно о музейном деле. Национальный исторический готовит новый выпуск журнала "Белорусский музей". Издание знакомит со спецификой работы хранилищ артефактов...
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