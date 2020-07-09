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Научно-популярное издание планируют выпускать четыре раза в год

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Второй номер журнала "Белорусский музей" презентуют в августе Популярно о музейном деле. Национальный исторический готовит новый выпуск журнала "Белорусский музей". Издание знакомит со спецификой работы хранилищ артефактов...

Популярно о музейном деле. Национальный исторический готовит новый выпуск журнала "Белорусский музей". Издание знакомит со спецификой работы хранилищ артефактов нашей страны и зарубежья, включает методические публикации и статьи специалистов. Материалы, актуальные как для профессионалов сферы, так и для всех, кто интересуется историей, аудитории представят в августе.Научно-популярное издание планируют выпускать четыре раза в год. Пока журнал будет передаваться музейным структурам исторического, краеведческого, художественного и литературного направлений на безвозмездной основе. А уже в следующем сезоне читатели смогут оформить подписку через отделение связи или приобрести его в музейных киосках.