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В столичном регионе отремонтировано более 1 700 километров автодорог

09.07.2020 09:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новое полотно для комфортного передвижения. Модернизация местной дорожной сети в Минской области идет опережающими темпами. Об этом заявил руководитель Минскоблдорстрой Денис Степанов. В рамках четырехлетней госпрограммы по развитию и содержанию автодорог в столичном регионе отремонтировано более 1 700 километров от плановых почти 2 000. Сегодня есть все предпосылки утверждать, что план будет выполнен.

Денис Степанов, гендиректор КУП "Минскоблдорстрой": "У нас в области имеется четкий и понятный, ранжированный перечень ремонта. То есть все дороги, которые подлежат ремонту в ближайшем обозримом будущем, зафиксированы, проименованы. Они все практически в работе. На сегодняшний день нет сомнений, что эту работу мы выполним".

В рамках программы построены и модернизированы остановочные пункты, пешеходные и велодорожки. Эта работа также идет с опережением.

 
 
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Новое полотно для комфортного передвижения. Модернизация местной дорожной сети в Минской области идет опережающими темпами. Об этом заявил руководитель...
 
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