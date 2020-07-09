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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столичном регионе отремонтировано более 1 700 километров автодорог Новое полотно для комфортного передвижения. Модернизация местной дорожной сети в Минской области идет опережающими темпами. Об этом заявил руководитель...

Новое полотно для комфортного передвижения. Модернизация местной дорожной сети в Минской области идет опережающими темпами. Об этом заявил руководитель Минскоблдорстрой Денис Степанов. В рамках четырехлетней госпрограммы по развитию и содержанию автодорог в столичном регионе отремонтировано более 1 700 километров от плановых почти 2 000. Сегодня есть все предпосылки утверждать, что план будет выполнен.В рамках программы построены и модернизированы остановочные пункты, пешеходные и велодорожки. Эта работа также идет с опережением.