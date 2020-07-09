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Инновационная маска от белорусских ученых
09.07.2020 09:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУченые БГУ разработали многоразовую трехслойную защитную маску. Материал инновационного продукта исключительно отечественного производства. Не впитывает жидкость, устойчив к жестким обработкам при температуре 100 градусов Цельсия и предотвращает попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании.
Уже ведутся переговоры с партнерами для полноценного запуска производства масок.
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Ученые БГУ разработали многоразовую трехслойную защитную маску. Материал инновационного продукта исключительно отечественного производства. Не впитывает...
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