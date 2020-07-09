|
На сайте Белорусской нотариальной палаты станут доступны сведения о доверенности
09.07.2020 10:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСведения о доверенности, опубликованные на сайте Белорусской нотариальной палаты, перестанут быть тайной. Это информация о гражданине или юрлице, выдавшем доверенность, нотариусе, который удостоверил документ, дата и порядковый номер в реестре. С 3 января 2021 года эти данные будут в открытом доступе. Это предусмотрено новым законом о вопросах нотариальной деятельности. Он также закрепляет презумпцию достоверности нотариального акта. Его содержание считается истинным, пока не доказано обратное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сведения о доверенности, опубликованные на сайте Белорусской нотариальной палаты, перестанут быть тайной. Это информация о гражданине или юрлице, выдавшем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)