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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сайте Белорусской нотариальной палаты станут доступны сведения о доверенности Сведения о доверенности, опубликованные на сайте Белорусской нотариальной палаты, перестанут быть тайной. Это информация о гражданине или юрлице, выдавшем...

Сведения о доверенности, опубликованные на сайте Белорусской нотариальной палаты, перестанут быть тайной. Это информация о гражданине или юрлице, выдавшем доверенность, нотариусе, который удостоверил документ, дата и порядковый номер в реестре. С 3 января 2021 года эти данные будут в открытом доступе. Это предусмотрено новым законом о вопросах нотариальной деятельности. Он также закрепляет презумпцию достоверности нотариального акта. Его содержание считается истинным, пока не доказано обратное.