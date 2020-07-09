﻿ На сайте Белорусской нотариальной палаты станут доступны сведения о доверенности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На сайте Белорусской нотариальной палаты станут доступны сведения о доверенности

09.07.2020 10:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сведения о доверенности, опубликованные на сайте Белорусской нотариальной палаты, перестанут быть тайной. Это информация о гражданине или юрлице, выдавшем доверенность, нотариусе, который удостоверил документ, дата и порядковый номер в реестре. С 3 января 2021 года эти данные будут в открытом доступе. Это предусмотрено новым законом о вопросах нотариальной деятельности. Он также закрепляет презумпцию достоверности нотариального акта. Его содержание считается истинным, пока не доказано обратное.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сведения о доверенности, опубликованные на сайте Белорусской нотариальной палаты, перестанут быть тайной. Это информация о гражданине или юрлице, выдавшем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Высказались и остались без работы, правда о COVID-19 и подписи, которых не было - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика