|
Страховые компании собрали больше премий на 7 %
09.07.2020 10:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтраховые взносы за первые пять месяцев превысили 619 миллионов рублей. Это на 7 % больше, чем за январь-май 2019. 64 % страховых взносов - это добровольные виды страхования. Речь идет о сумме в 397 миллионов. Обязательные виды принесли страховому бизнесу почти 223 миллиона. Компании за пять месяцев года увеличили объем выплат страхового возмещения почти на 40 миллионов рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страховые взносы за первые пять месяцев превысили 619 миллионов рублей. Это на 7 % больше, чем за январь-май 2019. 64 % страховых взносов - это добровольные виды...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)