Сокращен список стран, вернувшись из которых нужно уйти на карантин. Но Россию и Украину не исключили

Источник материала: Tut.by

В Минздраве актуализировали перечень стран, после возвращения из которых надо проходить 14-дневный карантин. Из списка исключены еще 12 стран, сообщает пресс-служба Минздрава.



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На 8 июля из перечня исключены Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Сан-Марино, Тайланд, Тунис.

Люди, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Беларусь.

По-прежнему надо соблюдать 14-дневный карантин после возвращения в Беларусь из России и Украины.

Ранее уже отменили такой карантин, если человек приехал из Австралии, Египта, Израиля, Грузии, Канады, Нидерландов, Великобритании, ОАЭ, Казахстана, Южной Кореи, Сингапура, США, Турции, Японии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Китая.