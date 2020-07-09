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Большой модный блок - комбинезоны на каждый день

09.07.2020 11:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Такое впечатление, что эта девушка хотела быть модной, следовать трендам, но что-то пошло не так. Совмещать жакет и комбинезон, в принципе, можно. Но в этой истории очень большой конфликт по стилю. Жакет костюмный, а комбинезон чересчур спортивный. И тонкий ремешок на жакете - так уже сейчас не носят, это было давно. И еще один деликатный момент - жакет на голое тело - ок, но не так, чтобы демонстрировать свое белье. Одним словом, нужно срочно спасать наш модный комбинезон. 
 

Что в тренде?

В мире моды наблюдается настоящая комбинезономания. Дизайнеры одежды придумали и отшили  десятки фасонов достойных и стильных комбинезонов. Из денима и кожи, из легких летних тканей и блестящих вечерних материалов. Они сильно отличаются друг от друга и предназначение у них тоже разное. Модницам разрешается появляться в комбинезонах на деловых встречах и на отдыхе, на торжестве и на свидании. Но самый большой модный блок – это комбинезоны на каждый день.  
 

Трендовый образ №1

Это образ очень приличный. Образ хорошей девочки, отличницы. Но при этом он не пресный. Рубашка и комбинезон - это не новость, хотя эти фасоны дружат между собой. Но есть нюансы, которые делают этот образ неординарным. Во-первых, это трендовые очки: черные, в форме трапеции. Во-вторых, это шелковый платочек. Мы используем его вместо резинки для волос.

В-третьих, это маленькая сумочка молочного цвета и белые кроссовки. Согласитесь, совсем несложно сделать из обычных базовых вещей такой особенный образ.

Трендовый образ №2

В комбинезоне появилась перчинка, и образ стал более дерзким. И это уже не паинька, а смелая особа. Что же мы сделали? Мы заменили блузку на черную футболку с металлическими элементами. Вместо маленькой правильной женственной сумочки появилась сумка-мешок. Платочек переехал на запястье. Брутальность комбинезона мы раскрыли при помощи очков-авиаторов и металлических элементов на футболке. В таком образе можно и на молодежную вечеринку, и в целом, активно проводить время.

Модные выводы

Деловой жакет и спортивный комбинезон спорят по стилю, а значит, разваливают образ. 
Комплект рубашка + комбинезон делают особенным нюансы: трендовые очки, маленькая сумочка, шелковый платок в волосах. 
Черная майка с металлическим декором, очки-авиаторы и сумка-мешок этот же комбинезон сделали совсем другим.  

 

 
Теги: Новости
 
 
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Антиобраз Такое впечатление, что эта девушка хотела быть модной, следовать трендам, но что-то пошло не так. Совмещать жакет и комбинезон, в принципе, можно. Но в...
 
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