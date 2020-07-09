ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Новополоцке откроется новый торговый центр. Что там будет

09.07.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 8-м микрорайоне Новополоцке — на Молодежной улице, 237 — 9 июля откроется новый торговый центр «Голд» с большим «Еврооптом». В супермаркете будет своя кулинария, коптильня и зона готовой еды с суши, пиццей и горячими блюдами.


«Евроопт» занимает 1100 кв. м в новом торговом центре. Покупателям предложат около 14 тысяч товаров. Это продукты питания, промтовары, предусмотрены витрины с охлажденными полуфабрикатами, отдел кулинарии и табачный отдел.

Копчености и мясные блюда будут готовить в собственном горячем цеху. На месте можно будет взять салаты, горячие блюда, пиццу и суши.

В магазине также будет собственная кофе-точка и цветочная зона с живыми цветами, растениями и сухоцветами.

Покупателей будут обслуживать 8 касс. Рядом с магазином — парковка на более чем 100 автомобилей.

Время работы магазина — с 9 до 22 часов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В супермаркете будет своя кулинария, коптильня и зона готовой еды с суши, пиццей и горячими блюдами.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно продолжают реконструировать бывший Дворец текстильщиков. Что уже сделано
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика