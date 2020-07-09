В Новополоцке откроется новый торговый центр. Что там будет

Источник материала: Tut.by

В 8-м микрорайоне Новополоцке — на Молодежной улице, 237 — 9 июля откроется новый торговый центр «Голд» с большим «Еврооптом». В супермаркете будет своя кулинария, коптильня и зона готовой еды с суши, пиццей и горячими блюдами.





«Евроопт» занимает 1100 кв. м в новом торговом центре. Покупателям предложат около 14 тысяч товаров. Это продукты питания, промтовары, предусмотрены витрины с охлажденными полуфабрикатами, отдел кулинарии и табачный отдел.

Копчености и мясные блюда будут готовить в собственном горячем цеху. На месте можно будет взять салаты, горячие блюда, пиццу и суши.

В магазине также будет собственная кофе-точка и цветочная зона с живыми цветами, растениями и сухоцветами.

Покупателей будут обслуживать 8 касс. Рядом с магазином — парковка на более чем 100 автомобилей.

Время работы магазина — с 9 до 22 часов.