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В Гродно продолжают реконструировать бывший Дворец текстильщиков. Что уже сделано

09.07.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание бывшего Дворца культуры текстильщиков в Гродно продолжают реконструировать. Сейчас закончили фасадные работы: облицевали цоколь мрамором, убрали трещины с фасада здания, заменили систему водоотведения, также появились гранитные ступени, пандусы и тактильная плитка, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: grodnoplustv.by

— Уже окончены работы по внешней реконструкции здания бывшего Гродненского дворца текстильщиков. В настоящий момент проходит дополнительное проектирование под нужды Гродненского историко-археологического музея. Примерная дата окончания проектирования 31 августа 2020 года, — рассказал заместитель директора гродненского городского центра культуры Андрей Янченюк.

Внутри здания работы также продолжаются, но на обустройство интерьера понадобится больше времени. Ориентировочная дата завершения реконструкции — май 2021 года. В данный момент залиты все межэтажные перекрытия, установлены оконные и дверные блоки, восстановлена галерея. Сейчас решаются вопросы по проектировке будущих залов и отдельных комнат. После ввода в эксплуатацию, здание планируется передать Гродненскому историко-археологическому музею.

По словам директора музея Юрия Китурко сюда переедут экспозиции, которые находились в Старом замке до его реконструкции.

— Дворец культуры текстильщиков может заменить собой то, что было во дворце Старого замка до начала его реконструкции. Там была краеведческая экспозиция, которая рассказывала и о природе Понемонья. Из Старого замка эти экспозиции нужно вывезти. Нам было предложено новое помещение — бывший Дворец культуры текстильщиков, — рассказал Юрий Китурко.

Здесь собираются разместить экспозиции природы и истории Гродненщины XIX—XX веков.

Новая «прописка» для выставок позволит увеличить количество экспонатов, что, в свою очередь, расширит общую историко-археологическую базу Гродно и Гродненской области.

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Теги: Гродно
 
 
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Здание бывшего Дворца культуры текстильщиков в Гродно продолжают реконструировать. Сейчас закончили фасадные работы: облицевали цоколь мрамором, убрали трещины...
 
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