Вокзал Детской железной дороги открыли после ремонта. Посмотрели, что там изменилось

Источник материала: Tut.by

Главное здание Детской железной дороги открылось после ремонта. 9 июля на миниатюрной магистрали стартовал новый сезон , который обычно начинается в мае. TUT.BY посмотрел, что нового на станции Заслоново, здание которой — значимый объект.





Центральная станция Детской железной дороги Заслоново находится на проспекте Независимости, 86. Здание — историко-культурная ценность с 2012 года, его построили в 1954 году по проекту архитектора Георгия Заборского.

9 июля здесь открыли юбилейный 65-й сезон, в празднике участвовал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Вокзал покрасили, восстановили утраченные части лепнины, рассказывает начальник Детской железной дороги Валерий Савич. Интерьер обновили в стиле 1950-х годов — теперь он выглядит более стильным. Деревянные элементы — из дуба. Также в зале ожидания появились резные деревянные скамейки, французские шторы. Сохранили и отреставрировали исторические люстры, развесили дополнительные бра.

















Появился рояль — администрация Детской железной дороги объясняет это партнерством с Первомайским районом столицы. В историческом здании ДЖД будут проходить концерты детских музыкальных школ.

На станции появились интерактивные новинки. Например, — симулятор железной дороги. Рабочее место машиниста с элементами управления поездом, экраны, на которых отображается движение поезда. Можно выбирать вид локомотива, сезон и время суток. Воспользоваться симулятором сможет каждый пассажир Детской железной дороги — отдельной платы не попросят. К слову, стоимость билета на детскую узкоколейку в этом сезоне — 4 рубля.





Теперь на станции — новый железнодорожный макет. Размер — 4 на 1,5 метра. В центре — станция Поречье, это первая станция Белорусской железной дороги, через которую в декабре 1862 года открыли регулярное движением поездов Петербургско-Варшавской железной дороги.

По путям курсируют три состава — грузовой, пассажирский и ретропоезд. Светофоры работают по правилам, действующим на железной дороге. Поезда и автомобили движутся автоматически.

Еще одно развлечение для посетителей — необычная фотозона. Здесь можно виртуально примерить железнодорожную форму разных лет. Снимок напечатают или отправят на электронную почту.







Прямо сейчас форму примерить нельзя — фотозону еще настраивают

Детская железная дорога — образовательный комплекс, где детям помогают освоить железнодорожную профессию.

Приходить сюда на занятия могут ученики 5 — 7 классов школ Минска и Минской области. Это бесплатно. Подростков здесь учат управлять составами, стрелками и сигналами, обслуживать переезды, сопровождать вагоны в качестве проводников.







Несколько лет назад внутри кольца ДЖД началась большая стройка. Теперь поезд отправляется от станции Заслоново, объезжает площадку жилого комплекса «Парк Челюскинцев», потом выруливает к еще одной стройке, теперь уже квартала Vogue

Ветеран Белорусской железной дороги Анатолий Кривчик прошел школу ДЖД еще в 1950-х, он рассказывает, что теперь труд здесь стал более автоматизированным.

— В 1955-м это все был ручной труд. Сейчас это проще, одним нажатием кнопки открывается светофор, переводятся стрелки, — собеседник добавляет, что дети здесь закаляют характер, а не только растут профессионально.





Анатолий Кривчик, видевший детскую магистраль в первые годы ее существования, говорит: раньше Детская железная дорога фактически была на окраине Минска, теперь оказалась почти в центре.

О стилизации интерьеров отзывается позитивно, а вот цвет здания снаружи в далекие 1950-е, говорит, был другой.

— Я вам скажу, цвет здания не очень похож. Сразу он был лазоревых тонов, как царские дворцы. Но смотрится достойно, внутри тоже освежилось. Очень благодарны, что БелЖД уделяет такое внимание Детской железной дороге — ведь это не просто помазать, огромные средства вкладываются в будущее.

Впрочем, сумм, которые затрачены на обновление объекта, на БелЖД не называют.



Начальник Детской железной дороги Валерий Савич (второй слева) и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов (второй справа) общаются с ветеранами магистрали на открытии 65-го юбилейного сезона

65-й сезон Детской железной дороги завершится осенью, 20 сентября. Во время пандемии пассажиров будут перевозить с соблюдением дистанции. Число посадочных мест в пассажирских вагонах сократили наполовину, составы дезинфицируются несколько раз в день.

Вот как будет работать Детская железная дорога в этом сезоне, летом:

по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.09, 4 рейса (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35);

по субботам и воскресеньям — с 11. 00 до 16.04, 6 рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

В сентябре ДЖД будет работать по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.04. Будет по шесть рейсов — в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

Купить билеты теперь можно не только в кассе станции Заслоново, но и через интернет — через сервис ByCard.



