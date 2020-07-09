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Прокуратура прошлась по дорогам Могилевской области. Вывод: все плохо
09.07.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура
Самые плохие дороги — в Могилевском, Кричевском, Белыничском, Глусском и Дрибинском районах. Тут прокуратура зафиксировала наибольшее число критических выбоин на асфальтобетонном покрытии.
Предприятие «Могилевоблдорстрой», которое должно было улучшить качество дорог и обеспечить этим безопасность движения, за 2 года произвело только 39% запланированных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и реконструкции автомобильных мостов.
На момент прокурорской проверки из-за просчетов в организации работы в 2019 году не был завершен капитальный ремонт трех участков дорог общей протяженностью 7,5 км в Кличевском районе, двух участков по 3 км в Чериковском и Горецком районах, а также не выполнена реконструкция участка дороги в 3 км в Круглянском районе.
Прокуратура также выборочно проверила техсостояние дорог в гарантийный период и зафиксировала дефекты после текущего и капитального ремонта в Белыничском, Кличевском, Славгородском и Хотимском районах.
На работе дорожников — скорость и качество выполнения — негативно отражается изношенность материально-технической базы профильных предприятий, считают проверяющие.
За допущенные нарушения 12 должностных лиц «Могилевоблдорстроя» привлечены к дисциплинарной ответственности. Все замечания прокуратуры должны быть устранены — за этим следят проверяющие.
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Самые плохие дороги - в Могилевском, Кричевском, Белыничском, Глусском и Дрибинском районах.
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