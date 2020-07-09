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Прокуратура прошлась по дорогам Могилевской области. Вывод: все плохо

09.07.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура подвела итоги проверки дорог Могилевской области, которую провела еще в октябре 2019 года. Итог неутешителен: из более 2 тысяч выявленных значительных дефектов половина — критические выбоины, оборудование у профильных предприятий сильно устарело, ремонт они выполняют некачественно, а за 2 года главное дорожное предприятие области не отремонтировало и 40% дорог от запланированного.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Самые плохие дороги — в Могилевском, Кричевском, Белыничском, Глусском и Дрибинском районах. Тут прокуратура зафиксировала наибольшее число критических выбоин на асфальтобетонном покрытии.

Предприятие «Могилевоблдорстрой», которое должно было улучшить качество дорог и обеспечить этим безопасность движения, за 2 года произвело только 39% запланированных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и реконструкции автомобильных мостов.

На момент прокурорской проверки из-за просчетов в организации работы в 2019 году не был завершен капитальный ремонт трех участков дорог общей протяженностью 7,5 км в Кличевском районе, двух участков по 3 км в Чериковском и Горецком районах, а также не выполнена реконструкция участка дороги в 3 км в Круглянском районе.

Прокуратура также выборочно проверила техсостояние дорог в гарантийный период и зафиксировала дефекты после текущего и капитального ремонта в Белыничском, Кличевском, Славгородском и Хотимском районах.

На работе дорожников — скорость и качество выполнения — негативно отражается изношенность материально-технической базы профильных предприятий, считают проверяющие.

За допущенные нарушения 12 должностных лиц «Могилевоблдорстроя» привлечены к дисциплинарной ответственности. Все замечания прокуратуры должны быть устранены — за этим следят проверяющие.

 
 
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Самые плохие дороги - в Могилевском, Кричевском, Белыничском, Глусском и Дрибинском районах.
 
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