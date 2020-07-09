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В Windows исчезнет панель управления?
09.07.2020 14:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщает издание Windows Latest. Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела "Панель управления" были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение "Настройки".
Несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении "Настройки" нет пункта "Дополнительные параметры питания".
Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года.
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Об этом сообщает издание Windows Latest. Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела "Панель...
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