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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Windows исчезнет панель управления? Об этом сообщает издание Windows Latest. Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела "Панель...

Об этом сообщает издание Windows Latest. Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела "Панель управления" были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение "Настройки".Несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении "Настройки" нет пункта "Дополнительные параметры питания".Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите