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Сезон жатвы: аграрии убирают озимый ячмень

09.07.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии Минской области убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40 % площадей, а это почти 2 тысячи гектаров. Общий намолот сейчас составляет более 11 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры в центральном регионе самая высокая по стране -  около 57 центнеров с гектара. Убрать с полей озимый ячмень надо быстро, чтобы зерно не перезрело. Так, в одном из хозяйств Солигорского района к  жатве приступили несколько дней назад. Всего предстоит  убрать около 300 гектаров культуры.
Если погода не изменится, то убирать озимый рапс на зерно начнут на следующей неделе. Кстати, вместе с жатвой продолжается и второй укос. Аграрии заготавливают травянистые корма.

 
 
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Аграрии Минской области убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40 % площадей, а это почти 2 тысячи гектаров. Общий намолот сейчас составляет более 11 тысяч тонн....
 
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