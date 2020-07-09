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В многоэтажке делают капремонт и закрывают окна на чердаках. Местные жители: «Там же остались голуби!»

09.07.2020 19:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нескольких домах на проспекте Любимова в Минске делают капремонт. Местные жители возмущаются: на чердаках закрывают окна, несмотря на гнездящихся там голубей. «Они же умрут в закрытом пространстве», — переживает Елена. Эта минчанка успела забрать к себе 30 птенцов с одного из чердаков, а другая обратилась по ситуации в Генпрокуратуру.


Фото: пользователь TUT.BY

Елена живет по соседству с домами № 12, 16, 18, 20 на проспекте Любимова, в которых сейчас делают капремонт.

— Сначала окна на чердаках были открыты — я видела, как птицы залетают в них и вылетают обратно. Потом стали закрывать, — рассказывает Елена.

Минчанка тревожится о птицах, которые сейчас активно гнездятся под крышами многоэтажек.

— Я поднялась на чердак дома на Любимова, 12. Дверь была открыта и я увидела множество голубей. Уточнила у строителей, оставят ли какие-то окна открытыми, чтобы птицы смогли улететь. На это мне сказали, что всех не выгонишь, а крыши будут закрываться. Действительно, выгнать птиц сложно — их много, плюс там есть птенцы, которые не умеют летать.


Один из домов на проспекте Любимова, где делают капитальный ремонт. На техническом этаже можно рассмотреть слуховые отверстия, в нормальной ситуации на них стоят решетки. Фото: пользователь TUT.BY

По словам Елены, на вечер 9 июня осталось открытым только одно слуховое окно на весь дом. На днях она успела вынести с чердака дома № 12 несколько десятков птенцов, но говорит, что птица там еще остались.

— Звонила по проблеме в комитет по охране окружающей среды — там сказали, что голубь не такая ценная птица, но они свяжутся с коммунальниками.

Сейчас местная жительница выкармливает птенцов, которых забрала. Сколько их — сбилась со счету, но навскидку говорит, что 30.

— Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, чтобы птиц закрывали на чердаках. Забрала сколько смогла, просят еды: заканчиваю кормить последнего — уже первых надо кормить. Даю им детскую безмолочную кашу, гречку, перловку, ячневую крупу.

Помогает минчанке разбираться с проблемой зоозащитница Зоя Кенько, куратор по пернатым центра по защите прав животных «Эгида».

— Сейчас активный гнездовой сезон. Жилищным организациям надо обращать на это внимание во время ремонтов. Оставление птиц на закрытых чердаках — это жестокое обращение с животными — нарушение, как минимум, по административной статье. Да, сами работники птиц не убивают, но они создают условия, которые приводят к их гибели.

Зоозащитница отправила письмо в Генпрокуратуру, требует провести проверку по ситуации на проспекте Любимова. Прокуратуру также просят обязать коммунальников и строительные организации, выполняющие капремонты, проверять, остаются в вентиляционных проемах и на чердаках птицы, или нет. Причем этот момент нужно внести в должностные инструкции, считает собеседница.


Птенцы, которых забрала с чердака Елена. Фото: пользователь TUT.BY

Совсем юные птенцы с того же чердака. Фото: пользователь TUT.BY

Руководитель организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский говорит, что гибель птиц на чердаках во время капитальных ремонтов — типичная для Минска проблема.

— Сколько старых домов ремонтируют, столько птиц гибнет — по 5 — 10 гнезд на дом. Хотя избежать гибели просто — закрывать слуховые отверстия не сразу, а в конце ремонта, к этому времени активных гнезд там не должно быть.

Специалист добавляет, что страдают не только голуби, но и стрижи.

В отделе капитального ремонта ЖКХ Московского района по нескольким номерам телефонов на вопросы TUT.BY ответили, что в домах № 16 и 18 капитальный ремонт уже закончен, в домах № 12 и 20 — еще идет.

— Слуховые окна с решетками действительно уже устанавливают, но пока через одно, вылететь можно, — отметила одна из специалистов.

От комментариев собеседница отказалась, но пообещала контролировать ситуацию в пятницу утром.

— Вот человек радеет за птиц, — добавила ее коллега. — А второй звонит и жалуется, что на чердаках фекалии лежат, голуби дохлые. Крыши положено закрыть, установить решетки — птицы там не должны жить. Но их, конечно, умирать там не оставят, выгонят.

Мы спросили, можно ли перенести сроки закрытия слуховых окон до тех пор, пока птенцы не подрастут и не улетят из гнезд.

— Нельзя, есть график производства работ — у нас нет времени ждать, когда птички отгнездятся, — отвечают коммунальники.

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Теги: Минск
 
 
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В нескольких домах на проспекте Любимова в Минске делают капремонт. Местные жители возмущаются: на чердаках закрывают окна, несмотря на гнездящихся там голубей.
 
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