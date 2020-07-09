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Председатель агрокомбината "Снов" Николай Радоман: Снов - это райский уголок для жизни людей

09.07.2020 20:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Председатель агрокомбината "Снов" Николай Радоман говорит, что, возможно, это нескромно, но Снов сегодня - это райский уголок для жизни людей. Также он считает, что надо, чтобы была хорошая, достойная зарплата. Поэтому сегодня со специалистами у него в агрокомбинате проблем нет, собственно, как и границ между деревней и городом, стереть которые так долго пытались. 

В чем феномен руководителя успешного хозяйства и чем агрогородок Снов привлекает молодых специалистов? "Один день" председателя агрокомбината "Снов" Николая Радомана в 21:50 на "Беларусь 1". Смотрите первый выпуск нового проекта.
 
 
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Председатель агрокомбината "Снов" Николай Радоман говорит, что, возможно, это нескромно, но Снов сегодня - это райский уголок для жизни людей. Также он считает, что...
 
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