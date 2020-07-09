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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель агрокомбината "Снов" Николай Радоман: Снов - это райский уголок для жизни людей Председатель агрокомбината "Снов" Николай Радоман говорит, что, возможно, это нескромно, но Снов сегодня - это райский уголок для жизни людей. Также он считает, что...

Председатель агрокомбината "Снов" Николай Радоман говорит, что, возможно, это нескромно, но Снов сегодня - это райский уголок для жизни людей. Также он считает, что надо, чтобы была хорошая, достойная зарплата. Поэтому сегодня со специалистами у него в агрокомбинате проблем нет, собственно, как и границ между деревней и городом, стереть которые так долго пытались.В чем феномен руководителя успешного хозяйства и чем агрогородок Снов привлекает молодых специалистов? "Один день" председателя агрокомбината "Снов" Николая Радомана вна. Смотрите первый выпуск нового проекта.