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Зеленые номера - такие регистрационные знаки в Беларуси будут устанавливать на электромобили

09.07.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ стала выдавать зеленые номера - такие регистрационные знаки в Беларуси будут устанавливать на электромобили. Новый номер подчеркнет не только экологичность транспорта, его владельцы получат и ряд преимуществ: бесплатная парковка до 2026 года и освобождение от дорожного сбора. Кроме того, при самостоятельном ввозе электрокаров для личного пользования не нужно платить за растаможку и НДС. У владельцев будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму в пределах 500 базовых величин.

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Получить такие регистрационные знаки можно в МРО ГАИ. Однако владельцы указанных авто могут продолжать движение с ранее выданными знаками старого образца, на котором номер нанесен черным цветом". 

Указ "О стимулировании использования электромобилей" в Беларуси вступил в силу с 1 июля.

 
 
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ГАИ стала выдавать зеленые номера - такие регистрационные знаки в Беларуси будут устанавливать на электромобили. Новый номер подчеркнет не только экологичность...
 
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