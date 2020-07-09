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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленые номера - такие регистрационные знаки в Беларуси будут устанавливать на электромобили ГАИ стала выдавать зеленые номера - такие регистрационные знаки в Беларуси будут устанавливать на электромобили. Новый номер подчеркнет не только экологичность...

ГАИ стала выдавать зеленые номера - такие регистрационные знаки в Беларуси будут устанавливать на электромобили. Новый номер подчеркнет не только экологичность транспорта, его владельцы получат и ряд преимуществ: бесплатная парковка до 2026 года и освобождение от дорожного сбора. Кроме того, при самостоятельном ввозе электрокаров для личного пользования не нужно платить за растаможку и НДС. У владельцев будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму в пределах 500 базовых величин.Указ "О стимулировании использования электромобилей" в Беларуси вступил в силу с 1 июля.