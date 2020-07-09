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На стадионе "Динамо" состоялась презентация новой линейки спортивной одежды
09.07.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕе разработали для национальной сборной к Олимпиаде в Токио. Коллекция стала результатом сотрудничества "Світанка" и многократного призера Олимпийских игр Александры Герасимени.
Напомним, в связи с переносом Олимпиады-2020, которая должна была стартовать 23 июля, Беллегпром адаптировал олимпийскую форму для широкого потребителя и выпустит ее в продажу.
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Ее разработали для национальной сборной к Олимпиаде в Токио. Коллекция стала результатом сотрудничества "Світанка" и многократного призера Олимпийских игр...
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