Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На стадионе "Динамо" состоялась презентация новой линейки спортивной одежды Ее разработали для национальной сборной к Олимпиаде в Токио. Коллекция стала результатом сотрудничества "Світанка" и многократного призера Олимпийских игр...

Ее разработали для национальной сборной к Олимпиаде в Токио. Коллекция стала результатом сотрудничества "Світанка" и многократного призера Олимпийских игр Александры Герасимени.Напомним, в связи с переносом Олимпиады-2020, которая должна была стартовать 23 июля, Беллегпром адаптировал олимпийскую форму для широкого потребителя и выпустит ее в продажу.