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Конкурс "Властелин села" в Александрии объединит самые колоритные и талантливые семьи
10.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧем живут белорусы в глубинках, и как проводят время в сельской местности? Пожалуй, лучше всего об этом расскажет конкурс "Властелин села", финал которого состоится уже в эти выходные в Александрии и объединит самые колоритные и талантливые семьи. Как готовятся участники - узнали наши корреспонденты. Сегодня - в День семьи - они встретились с победителями областных этапов (видео).
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Чем живут белорусы в глубинках, и как проводят время в сельской местности? Пожалуй, лучше всего об этом расскажет конкурс "Властелин села", финал которого состоится...
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