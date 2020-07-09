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Конкурс "Властелин села" в Александрии объединит самые колоритные и талантливые семьи

10.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем живут белорусы в глубинках, и как проводят время в сельской местности? Пожалуй, лучше всего об этом расскажет конкурс "Властелин села", финал которого состоится уже в эти выходные в Александрии и объединит самые колоритные и талантливые семьи. Как готовятся участники - узнали наши корреспонденты. Сегодня - в День семьи - они встретились с победителями областных этапов (видео). 
 
 
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Чем живут белорусы в глубинках, и как проводят время в сельской местности? Пожалуй, лучше всего об этом расскажет конкурс "Властелин села", финал которого состоится...
 
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