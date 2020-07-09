Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс "Властелин села" в Александрии объединит самые колоритные и талантливые семьи Чем живут белорусы в глубинках, и как проводят время в сельской местности? Пожалуй, лучше всего об этом расскажет конкурс "Властелин села", финал которого состоится...

Чем живут белорусы в глубинках, и как проводят время в сельской местности? Пожалуй, лучше всего об этом расскажет конкурс "Властелин села", финал которого состоится уже в эти выходные в Александрии и объединит самые колоритные и талантливые семьи. Как готовятся участники - узнали наши корреспонденты. Сегодня - в День семьи - они встретились с победителями областных этапов (видео).