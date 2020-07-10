Дожди с грозами и похолодание. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Если всю неделю вы мечтали найти время для прогулки, то используйте сегодняшний день по максимуму. В выходные в Могилеве — дожди, грозы и похолодание. Причем, судя по данным pogoda.by, так будет и в начале следующей недели.



Фото: Денис Васильков

Сегодня, 10 июля, будет солнечно и тепло — до +24 °С.

Первая половина субботы также будет солнечной, воздух прогреется до +28 °С. Вечером и ночью ожидаются небольшие дожди, возможна гроза.

В воскресенье, 12 июля, серьезно похолодает — будет +13…+17 °С. Весь день будет сплошная облачность, прогнозируют сильные дожди и грозы.

В понедельник также будет дождливо. Немного потеплеет — +11…+19 °С.

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