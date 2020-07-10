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Продажа выпечки и репетиторство — МНС назвало самые популярные виды деятельности среди самозанятых

10.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА назвала самые популярные виды деятельности среди самозанятых граждан.

Продажа выпечки и репетиторство — МНС назвало самые популярные виды деятельности среди самозанятых

«Более 30 тыс. самозанятых уплачивают налог в Беларуси. Среди них много тех, кто занимается реализацией готовой кулинарной продукции, хлебобулочных изделий. Именно это направление получило большое развитие (на сегодня свыше 8 тыс. плательщиков). Развиты парикмахерские и косметические услуги, репетиторство. Есть и такие направления, как услуги няни, чистка и уборка помещений», — сказала Светлана Шевченко.

По ее мнению, введение права не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и расширение перечня таких видов деятельности в 2017 году дало толчок к развитию самозанятости. «Мы видим необходимость работать дальше, определять те виды деятельности, которые действительно востребованы гражданами», — отметила замминистра.

«Всем, в том числе самозанятым, сегодня хочется получать услуги в электронном виде. Поэтому налоговая служба предоставляет возможность через личный кабинет налогоплательщика подать уведомление. Затем налоговый орган присылает сумму налога, и человек его уплачивает», — добавила Светлана Шевченко.

Источник: БелТА

 
 
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Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА назвала самые популярные виды деятельности среди
 
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