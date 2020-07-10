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Иван Горовец, директор департамента Белорусской федерации футбола: "По поручению Главы государства в каждом районе Беларуси в кратчайшие сроки мы должны положить такие вот площадки. В этом году планируется 30 площадок по республике сделать. 14 полноразмерных полей планируется ввести в этом году".



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Современная футбольная площадка с искусственным покрытием открылась в Дубровно Поле для игры в мини-футбол построили всего за месяц, благодаря спонсорской помощи и поддержке предприятий района. Площадка размером 20х40 метров с воротами и...