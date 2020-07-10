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Современная футбольная площадка с искусственным покрытием открылась в Дубровно
10.07.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоле для игры в мини-футбол построили всего за месяц, благодаря спонсорской помощи и поддержке предприятий района. Площадка размером 20х40 метров с воротами и ограждением даст возможность комфортно заниматься спортом в любое время года. В Дубровно созданы 4 футбольные команды - одна из них девичья. Сразу после открытия на искусственном газоне состоялся матч между дружинами местных школ в рамках республиканского турнира "Кожаный мяч".
Иван Горовец, директор департамента Белорусской федерации футбола: "По поручению Главы государства в каждом районе Беларуси в кратчайшие сроки мы должны положить такие вот площадки. В этом году планируется 30 площадок по республике сделать. 14 полноразмерных полей планируется ввести в этом году".
В Витебске к завершению идет строительство футбольного манежа, который позволит круглый год не прерывать тренировочный процесс, который начнется уже в сентябре.
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Поле для игры в мини-футбол построили всего за месяц, благодаря спонсорской помощи и поддержке предприятий района. Площадка размером 20х40 метров с воротами и...
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