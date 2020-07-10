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Триеннале современного искусства пройдет в Минске

10.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это завершающий этап “Национальной премии в области изобразительного искусства”. Из 400 заявок отборочная комиссия проекта сформировала шорт-лист из 90 авторов, которые станут экспонентами выставки и войдут в итоговый каталог. Оценивать арт-новации будут в 10-ти номинациях. Помимо традиционных художественных жанров есть такие категории как "Критика» и "Актуальное искусство".

Павел Сапотько,  директор Национального исторического музея Беларуси: "Самое главное, что мы отметили, это безусловный талант белорусских авторов. И молодых начинающих художников, которые тоже начинают своим веским словом дополнять ту национальную художественную школу, которая была заложена еще 10-летия назад известными мастерами. Так и, конечно же, в строю остаются наши замечательные живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства".

Лауреаты премии получат финансовые бонусы

Лауреаты национальной премии получат денежную вознаграждение в размере 100 базовых величин. А их работы будут рекомендованы для закупок в фонды государственных музеев. Также молодые авторы смогут претендовать на преференции от фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

 
 
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Это завершающий этап “Национальной премии в области изобразительного искусства”. Из 400 заявок отборочная комиссия проекта сформировала шорт-лист из 90 авторов,...
 
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