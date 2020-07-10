Источник материала: БT

Лауреаты премии получат финансовые бонусы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Триеннале современного искусства пройдет в Минске Это завершающий этап “Национальной премии в области изобразительного искусства”. Из 400 заявок отборочная комиссия проекта сформировала шорт-лист из 90 авторов,...

Это завершающий этап “Национальной премии в области изобразительного искусства”. Из 400 заявок отборочная комиссия проекта сформировала шорт-лист из 90 авторов, которые станут экспонентами выставки и войдут в итоговый каталог. Оценивать арт-новации будут в 10-ти номинациях. Помимо традиционных художественных жанров есть такие категории как "Критика» и "Актуальное искусство".Лауреаты национальной премии получат денежную вознаграждение в размере 100 базовых величин. А их работы будут рекомендованы для закупок в фонды государственных музеев. Также молодые авторы смогут претендовать на преференции от фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.