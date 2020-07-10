В Лиде произошла массовая драка: передел влияния и криминальные разборки

Источник материала: Tut.by

В Лиде на улице Рыбиновского во дворе многоэтажного дома вечером 9 июля произошла массовая драка. По словам очевидцев, в потасовке участвовало около 20 человек, через какое-то время после начала драки на место приехали сотрудники милиции. Произошедшее было криминальной «разборкой», на которую даже, якобы, приехал, «смотрящий» за страной — Саша Кушнер — так называемый вор в законе Александр Кушнеров . МВД эту информацию подтвердило .

Драка произошла вечером. На видеороликах, которые размещены в городском сообществе «Лида — наш город» в Вконтакте видно, что в драке принимает участие около 20 человек. Местные жители не знают, что точно произошло.

В группе в Вконтакте «Беларуская турма» написано , что потасовка — это криминальные разборки: «Кушнер со своими соратниками приехал в Гродненскую область утверждать свою власть. Но в Лиде быстро им указали на место[…]».

В МВД прокомментировали массовую драку. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД и бойцы СОБРа задержали 32 человека. У некоторых из них милиционеры нашли ножи и топор.

По информации правоохранителей, «сходка» была организована так называемым вором в законе Александром Кушнеровым по прозвищу «Куша». Причина собрания — передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова «укрепить позиции» в Гродненской области.

На встрече планировалось «назначить смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой, рассказали в милиции.

Драка произошла вечером. На видеороликах, которые размещены в городском сообществе «Лида — наш город» в Вконтакте видно, что в драке принимает участие около 20 человек. Местные жители не знают, что точно произошло.

По данным милиции, участниками собрания были представители уголовной среды из разных городов. Возраст участников — от 22 до 60 лет. Большинство мужчин привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Двое из них, приехав в Лиду, нарушили требования превентивного надзора. По данному факту милиция проводит проверку.

С начала года эта первая попытка представителей криминального мира организовать «сходку». Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого «вора в законе» Павла Алексеевича по кличке «Паштет», который является противником Кушнерова. В милиции заявили, что в прошлом году пресекали подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.