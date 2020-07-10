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«Кто проводил исследования и как - неизвестно». Что говорят социологи о рейтинге Лукашенко в 76%
10.07.2020 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После встречи с президентом журналист БТ Андрей Кривошеев
— Обсуждать подлинность документа достаточно сложно, но если предположить, что он существует, то это не предоставление социологических исследований. Это документ, который пытается убедить получателя, что у него все нормально. Есть какие-то сложности, разные обстоятельства, но все хорошо. Для этого приводятся какие-то аргументы, среди них — несколько цифр, о которых судить невозможно. Непонятно: кто производил эти исследования, где и каким образом, какие вопросы задавались, — отмечает в разговоре с TUT.BY Татьяна Водолажская, координатор Летучего университета, кандидат социологических наук.
Документ, который опубликовал Андрей Кривошеев
Как указано в документе, это было «исследование при участии БИСИ и других структур». Что это за структуры, не указывается. Ни Белорусский институт социологических исследований (БИСИ), ни ОАЦ не могут измерять рейтинг власти, но есть семь организаций, у которых они могут заказать такое исследование
Татьяна Водолажская обращает внимание на выборку в 21 тысячу человек:
— Для обычного исследования это слишком много, как правило, для Беларуси хватает 2 тысяч человек. Информация, приведенная в этом документе, до этого нигде не появлялась. Мне кажется, если бы такие данные были, их бы обнародовали в СМИ раньше. Например, как ответ на интервью Геннадия Коршунова (директора Института социологии Академии наук — Прим. TUT.BY), в котором он рассказывал Минске составлял 24%">об уровне доверия президенту в Минске весной на уровне 24%. И между этими данными (60% — марте и 24% — в марте-начале апреля) слишком большая разница.
— Можно ли это объяснить тем, что, например, Институт социологии Академии наук взял для выборки две тысячи человек, а «другие структуры» — 21 тысячу, и исследование оказалось более масштабным, поэтому показало другие цифры.
— Конечно, погрешность может быть, но в рамках 3−5%. От того, что больше людей участвует в исследовании, процент не должен становиться больше, — отвечает Татьяна Водолажская, координатор Летучего университета, кандидат социологических наук.
Наша собеседница рассказывает, социологическое исследование может проводиться по-разному. Один из самых популярных методов — опрос. Но в обнародованном документе рейтинг президента в 76% стал известен «по оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников».
— Понять, что стоит за этим выражением, невозможно, это докладная записка, а не предоставление социологических исследований. Но прослушка — точно не метод научного исследования. Возможно, речь идет об анализе социальных сетей. Например, одна из российских компаний исследует социальные сети, по ним делают выводы: кому люди доверяют, что они говорят, — рассказывает TUT.BY Татьяна Водолажская.
«Данные опросов населения на общественно значимые темы не должны носить секретный характер»
По мнению директора исследовательского Центра EAST Андрея Елисеева, это не рассекреченный документ с актуальным анализом и данными, а «своеобразный пиар и политическая декларация».
— В нем содержится очень скудная информация на счет методов получения информации. Судя по разнообразию приведенных данных и выводов, речь теоретически могла бы идти о компиляции данных опросов общественного мнения, статистики госорганов и наблюдений различных спецслужб, — делает предположение Андрей Елисеев. — Однако в начале документа упоминаются лишь опросы под эгидой БИСИ. Затрудняюсь назвать социологическое исследование, проведенное в Беларуси, с выборкой более 20 тысяч человек. Не вижу ценности делать такую большую выборку для одного опроса с точки зрения практической значимости и связанных с этим финансовых затрат. Допускаю, составители документа пропустили запятую, имея в виду 2,1 тысяч человек. С другой стороны, там употребляется довольно странная формулировка про «общую выборку», якобы речь шла о многочисленных опросах в разные месяцы по разным темам, но указание суммарной величины выборки различных опросов по большому счету не имеет смысла.
Результаты социологических исследований не могут быть под грифом «секретно», другое дело, что их в Беларуси не публикуют.
— Данные опросов населения на общественно значимые темы, а также обращения в госорганы и прочая статистика вообще не должны носить секретный характер. В этом документе есть смесь якобы актуальных данных опросов и статистики, которые по умолчанию должны быть доступны общественности, и бездоказательных утверждений о политических оппонентах Лукашенко, которые неясно кем и как были получены, — акцентирует на этом моменте свое внимание директор исследовательского Центра EAST Андрей Елисеев.
По его словам, документ содержит неверную формулировку касательно процентов и процентных пунктов.
— Если бы там, например, сравнивались показатели средней зарплаты по стране в разные периоды времени, то их различие можно было бы выразить в процентах. Но в документе идет отсылка на разницу в рейтинге доверия Лукашенко по регионам, который выражается в процентах. В таком случае, правильно было бы писать, что разница составляет столько-то процентных пунктов, а не процентов. Отсюда можно допустить, что документ составлялся не специалистом, имеющим достаточный опыт в анализе и представлении социологических данных, — говорит Елисеев.
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После встречи с президентом журналист БТ Андрей Кривошеев опубликовал «документ под номером 1, без снятого грифа «СЕКРЕТНО», в нем говорится: рейтинг Александра...
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