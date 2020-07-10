«Кто проводил исследования и как - неизвестно». Что говорят социологи о рейтинге Лукашенко в 76%

Источник материала: Tut.by

После встречи с президентом журналист БТ Андрей Кривошеев опубликовал «документ под номером 1, без снятого грифа «СЕКРЕТНО», в нем говорится: рейтинг Александра Лукашенко сейчас 76%. TUT.BY попросил экспертов прокомментировать «свежую социологию»: почему этот документ засекреченный, можно ли узнать рейтинг власти по «оперативной информации» и могут ли цифры исследований так значительно отличаться. Например, по одним данным рейтинг уровень доверия к президенту в марте был 24%, по другим — составил 60%.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Обсуждать подлинность документа достаточно сложно, но если предположить, что он существует, то это не предоставление социологических исследований. Это документ, который пытается убедить получателя, что у него все нормально. Есть какие-то сложности, разные обстоятельства, но все хорошо. Для этого приводятся какие-то аргументы, среди них — несколько цифр, о которых судить невозможно. Непонятно: кто производил эти исследования, где и каким образом, какие вопросы задавались, — отмечает в разговоре с TUT.BY Татьяна Водолажская, координатор Летучего университета, кандидат социологических наук.

Документ, который опубликовал Андрей Кривошеев







Как указано в документе, это было «исследование при участии БИСИ и других структур». Что это за структуры, не указывается. Ни Белорусский институт социологических исследований (БИСИ), ни ОАЦ не могут измерять рейтинг власти, но есть семь организаций, у которых они могут заказать такое исследование (здесь их список — Прим. TUT.BY).

Татьяна Водолажская обращает внимание на выборку в 21 тысячу человек:

— Для обычного исследования это слишком много, как правило, для Беларуси хватает 2 тысяч человек. Информация, приведенная в этом документе, до этого нигде не появлялась. Мне кажется, если бы такие данные были, их бы обнародовали в СМИ раньше. Например, как ответ на интервью Геннадия Коршунова (директора Института социологии Академии наук — Прим. TUT.BY), в котором он рассказывал Минске составлял 24%">об уровне доверия президенту в Минске весной на уровне 24%. И между этими данными (60% — марте и 24% — в марте-начале апреля) слишком большая разница.

— Можно ли это объяснить тем, что, например, Институт социологии Академии наук взял для выборки две тысячи человек, а «другие структуры» — 21 тысячу, и исследование оказалось более масштабным, поэтому показало другие цифры.

— Конечно, погрешность может быть, но в рамках 3−5%. От того, что больше людей участвует в исследовании, процент не должен становиться больше, — отвечает Татьяна Водолажская, координатор Летучего университета, кандидат социологических наук.

Наша собеседница рассказывает, социологическое исследование может проводиться по-разному. Один из самых популярных методов — опрос. Но в обнародованном документе рейтинг президента в 76% стал известен «по оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников».

— Понять, что стоит за этим выражением, невозможно, это докладная записка, а не предоставление социологических исследований. Но прослушка — точно не метод научного исследования. Возможно, речь идет об анализе социальных сетей. Например, одна из российских компаний исследует социальные сети, по ним делают выводы: кому люди доверяют, что они говорят, — рассказывает TUT.BY Татьяна Водолажская.

«Данные опросов населения на общественно значимые темы не должны носить секретный характер»

По мнению директора исследовательского Центра EAST Андрея Елисеева, это не рассекреченный документ с актуальным анализом и данными, а «своеобразный пиар и политическая декларация».

— В нем содержится очень скудная информация на счет методов получения информации. Судя по разнообразию приведенных данных и выводов, речь теоретически могла бы идти о компиляции данных опросов общественного мнения, статистики госорганов и наблюдений различных спецслужб, — делает предположение Андрей Елисеев. — Однако в начале документа упоминаются лишь опросы под эгидой БИСИ. Затрудняюсь назвать социологическое исследование, проведенное в Беларуси, с выборкой более 20 тысяч человек. Не вижу ценности делать такую большую выборку для одного опроса с точки зрения практической значимости и связанных с этим финансовых затрат. Допускаю, составители документа пропустили запятую, имея в виду 2,1 тысяч человек. С другой стороны, там употребляется довольно странная формулировка про «общую выборку», якобы речь шла о многочисленных опросах в разные месяцы по разным темам, но указание суммарной величины выборки различных опросов по большому счету не имеет смысла.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Результаты социологических исследований не могут быть под грифом «секретно», другое дело, что их в Беларуси не публикуют.

— Данные опросов населения на общественно значимые темы, а также обращения в госорганы и прочая статистика вообще не должны носить секретный характер. В этом документе есть смесь якобы актуальных данных опросов и статистики, которые по умолчанию должны быть доступны общественности, и бездоказательных утверждений о политических оппонентах Лукашенко, которые неясно кем и как были получены, — акцентирует на этом моменте свое внимание директор исследовательского Центра EAST Андрей Елисеев.

По его словам, документ содержит неверную формулировку касательно процентов и процентных пунктов.

— Если бы там, например, сравнивались показатели средней зарплаты по стране в разные периоды времени, то их различие можно было бы выразить в процентах. Но в документе идет отсылка на разницу в рейтинге доверия Лукашенко по регионам, который выражается в процентах. В таком случае, правильно было бы писать, что разница составляет столько-то процентных пунктов, а не процентов. Отсюда можно допустить, что документ составлялся не специалистом, имеющим достаточный опыт в анализе и представлении социологических данных, — говорит Елисеев.