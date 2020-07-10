Отличников в три раза больше, чем в 2019-м. Известны результаты ЦТ по обществоведению

Источник материала: Tut.by

Стали известны результаты ЦТ по обществоведению. По словам Юрия Миксюка, директора Республиканского института контроля знаний, максимальные сто баллов в этом году набрало 44 абитуриента. Что касается тех, кто не справился с заданием и получил ноль, их 16 человек.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тестирование по обществоведению в это году писало более 12,8 тысяч абитуриентов. Максимальную оценку получили 44 человека. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Тогда на «отлично» написало лишь 15 парней и девушек. Для сравнения: в 2018-м стобалльников по данному предмету было всего 11.

Как абитуриентам удалось так подтянуть свои оценки, поинтересовались мы у РИКЗ. Однозначного ответа на этот вопрос нет, говорит Юрий Миксюк.

— Абитуриенты стали более подготовленными, — рассуждает директор РИКЗ. — Одно можно сказать точно: тест в этом году был по силам абитуриентам.

Кстати, ЦТ по белорусскому языку в этом году ребята также сдали заметно лучше, чем в 2019. Стобалльников на этот раз 78, а было — 42.