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В Дисне пропал 21-летний парень: он вышел с работы и исчез

10.07.2020 21:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дисне пропал 21-летний местный житель. Седьмого июля парень ушел с работы, но дома так и не появился, сообщает ПСО «Ангел».


Крюк Евгений проживает в городе Дисна Миорского района Витебской области. Седьмого июля в 15.00 он ушел с места работы по адресу Дисна, ул. Ленина 73А, в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178−180 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: голубые кроссовки, темные спортивные штаны, синяя майка, серая байка.

Если вы владеете информацией о местонахождении молодого человека, просим сообщить по телефонам: ПСО «Ангел»: 7733, ПСО «Ангел», Витебск +375 33 900−77−71 или 102.

 
 
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Седьмого июля парень ушел с работы, но дома так и не появился.
 
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