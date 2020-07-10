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В Дисне пропал 21-летний парень: он вышел с работы и исчез
10.07.2020 21:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дисне пропал 21-летний местный житель. Седьмого июля парень ушел с работы, но дома так и не появился,
Крюк Евгений проживает в городе Дисна Миорского района Витебской области. Седьмого июля в 15.00 он ушел с места работы по адресу Дисна, ул. Ленина 73А, в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 178−180 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка.
Был одет: голубые кроссовки, темные спортивные штаны, синяя майка, серая байка.
Если вы владеете информацией о местонахождении молодого человека, просим сообщить по телефонам: ПСО «Ангел»: 7733, ПСО «Ангел», Витебск +375 33 900−77−71 или 102.
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Седьмого июля парень ушел с работы, но дома так и не появился.
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