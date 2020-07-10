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Модератор соцсетей «Страны для жизни» стал фигурантом уголовного дела

10.07.2020 19:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модератору социальных сетей «Страны для жизни», гражданину России Дмитрию Попову, задержанному под Мозырем, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Скриншот из видеообращения

Согласно обвинению, Попов, действуя по предварительному сговору с другими фигурантами дела «под формальным поводом сбора подписей за Светлану Тихановскую организовал групповые действия в виде незаконного общественно-массового мероприятия — митинга, грубо нарушающие общественный порядок».

Сейчас Попов находится в СИЗО-1 на Володарского в Минске. В одном из своих писем Дмитрий сообщил, что у него ухудшилось состояние здоровья — из-за стресса возобновились проблемы с сердцем.

Дмитрий Попов пропал вечером 4 июня. До этого он записал видео, в котором рассказывает, что его ищут милиционеры и хотят задержать в рамках уголовного дела. Только через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1, где он находится до сих пор.

По сведениям правозащитников, Попов — 19-й задержан по данному уголовному делу. 17 из них продолжают находиться под стражей. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов. Еще два фигуранта дела — Василий Бобровский и Владимир Наумик — 9 июля были освобождены из СИЗО. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сейчас Попов находится в СИЗО-1 на Володарского в Минске. В одном из своих писем Дмитрий сообщил, что у него ухудшилось состояние здоровья - из-за стресса...
 
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