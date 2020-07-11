Оранжевый уровень опасности объявлен на 12 июля по юго-востоку Беларуси из-за гроз и сильных дождей

Источник материала: БT

В воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. По юго-востоку ночью и утром во многих районах, а днем местами возможны грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.Температура воздуха ночью составит +11 +17. Днем воздух прогреется до +13 +19. По юго-востоку страны ночью будет +18 +21, днем температура воздуха ожидается на уровне +20 +25, местами до +26 +28.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите