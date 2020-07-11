|
Оранжевый уровень опасности объявлен на 12 июля по юго-востоку Беларуси из-за гроз и сильных дождей
11.07.2020 14:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. По юго-востоку ночью и утром во многих районах, а днем местами возможны грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.
Температура воздуха ночью составит +11 +17. Днем воздух прогреется до +13 +19. По юго-востоку страны ночью будет +18 +21, днем температура воздуха ожидается на уровне +20 +25, местами до +26 +28.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. По юго-востоку ночью и утром во многих районах, а днем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)