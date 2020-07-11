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Сегодня состоялся съезд Коммунистической партии Беларуси

11.07.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ценность социального характера государства, сохраненных систем здравоохранения и образования. Сегодня состоялся съезд Коммунистической партии Беларуси. Делегаты подвели итоги пятилетки и наметили ближайшие планы. Первый секретарь Компартии уверен: сегодня необходимо мобилизовать все прогрессивные силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране. 

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси: "Невзирая на то что в мире неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Она существенно повлияла на экономический потенциал нашей страны. Но тем не менее те шаги, которые предпринимаются и руководством страны, и правительством, дают возможность все-таки развиваться. И задача коммунистов и каждого гражданина Беларуси - отдать свой долг, работать, созидать. И это все выльется в развитие нашей страны".

На XIII съезд делегаты собрались со всей страны - всего около 250 человек.

 
 
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Ценность социального характера государства, сохраненных систем здравоохранения и образования. Сегодня состоялся съезд Коммунистической партии Беларуси....
 
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