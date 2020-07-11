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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня состоялся съезд Коммунистической партии Беларуси Ценность социального характера государства, сохраненных систем здравоохранения и образования. Сегодня состоялся съезд Коммунистической партии Беларуси....

Ценность социального характера государства, сохраненных систем здравоохранения и образования. Сегодня состоялся съезд Коммунистической партии Беларуси. Делегаты подвели итоги пятилетки и наметили ближайшие планы. Первый секретарь Компартии уверен: сегодня необходимо мобилизовать все прогрессивные силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране.На XIII съезд делегаты собрались со всей страны - всего около 250 человек.