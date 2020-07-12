Как выбрать спелую и сладкую дыню? Рассказали продавцы

Источник материала: Полымя

Хоть и сезон бахчевых наступит только в августе, на Комаровском рынке уже вовсю продают арбузы и дыни. «Мегавкусная», «просто супер», «обалденная», «очень сладкая» – пытаются привлечь продавцы к своему товару. Как выглядят вкусные медовые дыни, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости» .





Самые распространенные сорта на столичном рынке – «Колхозница» и «Торпеда». Первый вид более мясистый, но не такой сочный и сладкий, как представительницы второго. Правда сейчас в основном можно встретить «Колхозницу», так как она созревает раньше. А вот сладкая «Торпеда» – редкий гость на Комаровке в июле.

– Просто принюхайтесь, – советует продавец Светлана. – Сладкая дыня и пахнуть будет сладко, а вот если запах исходит как от обычной зелени, то и вкус вряд ли понравится. Дыни, выращенные при помощи большого количества удобрений, обычно не имеют насыщенного аромата.

Продукт, как утверждают на рынке, должен быть насыщенного цвета без потемнений или пигментных пятен. А определить спелость можно на ощупь.

– При нажатии пальцем на дыню кожура должна быть упругой и пружинить, – рассказывает Светлана. – Если не проминается – значит, не дозрела. А если не пружинит или остается вмятина – плод перезрел.

Оказывается, проверить на спелость дыню можно так же, как и арбуз – похлопыванием. Только вот если большая ягода отдает больше звонкий звук, то у сладкой сестрицы семейства тыквенных он будет немного глухим. Дело в том, что у созревшей дыни при похлопывании семечки немного отходят от мякоти, это и дает ей такое звучание.

Ни в коем случае не стоит покупать дыни вдоль дорог. Плоды тыквенных культур легко впитывают загрязняющие вещества из воздуха.

Источник: minsknews.by