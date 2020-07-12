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Белорусские абитуриенты сегодня сдают централизованное тестирование по истории
12.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкзамен стартует уже через два часа. Попасть в аудиторию можно не позднее, чем за 30 минут до начала испытания. Те, кто не смогут пройти ЦТ по уважительным причинам, получат возможность сделать это в резервные дни - 19, 21 и 23 июля. Сроки перерегистрации для сдачи экзамена с 12 июля по 17 июля.
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Экзамен стартует уже через два часа. Попасть в аудиторию можно не позднее, чем за 30 минут до начала испытания. Те, кто не смогут пройти ЦТ по уважительным причинам,...
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