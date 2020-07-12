Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские абитуриенты сегодня сдают централизованное тестирование по истории Экзамен стартует уже через два часа. Попасть в аудиторию можно не позднее, чем за 30 минут до начала испытания. Те, кто не смогут пройти ЦТ по уважительным причинам,...

Экзамен стартует уже через два часа. Попасть в аудиторию можно не позднее, чем за 30 минут до начала испытания. Те, кто не смогут пройти ЦТ по уважительным причинам, получат возможность сделать это в резервные дни - 19, 21 и 23 июля. Сроки перерегистрации для сдачи экзамена с 12 июля по 17 июля.